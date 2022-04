Spendenlauf: Gmunder Realschüler sammeln über 10.000 Euro für die Ukraine

Von: Gabi Werner

Teilen

Symbol für den Frieden: Die Fünft- und Sechstklässler stellten sich zu einem riesigen Peace-Zeichen auf. Die Konturen wurden zuvor mithilfe eines Holzpflocks und eines Seils, die als riesiger Zirkel dienten, im Schnee markiert. © Realschule Gmund

Dieses Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen: Die Realschüler aus Gmund haben bei einem Spendenlauf über 10.000 Euro für die Kriegsopfer aus der Ukraine gesammelt.

Gmund – Die schrecklichen Bilder und Nachrichten aus dem Kriegsgebiet – sie machen auch Kinder und Jugendliche betroffen. Um ein Ukraine-Hilfsprojekt zu unterstützen, haben sich jetzt rund 550 Schüler der Realschule Gmund an einer Spendenaktion ihrer Schule beteiligt. Mit stattlichem Ergebnis: Mehr als 10.000 Euro kamen zusammen.

Spendenlauf: Realschüler aus Gmund greifen Idee beherzt auf

Just als sich an der Realschule das Team der SMV (SchülerMitVerantwortung) und die Verbindungslehrkräfte Gedanken machten, wie sie einen kleinen Beitrag zur Hilfe leisten könnten, kam von übergeordneter Stelle die Idee eines Spendenlaufs. Der Ministerialbeauftragte für die rund 50 Realschulen im östlichen Oberbayern habe die Anregung dazu gegeben, berichtet Rektor Tobias Schreiner. In Gmund wurde sie von den Sportlehrern sowie den Kindern und Jugendlichen sogleich „beherzt aufgegriffen“, erzählt Schreiner weiter.

Realschule Gmund kann 10.570 Euro für Ukraine-Hilfe überweisen

Die Aktion erforderte einigen Einsatz: Zunächst suchten die Schüler Sponsoren, die pro gelaufener Runde einen kleinen – oder auch größeren – Beitrag als Spende zusagten. Gelaufen wurde dann im Rahmen des Sportunterrichts. Die konditionell starke Leistung der Schüler und die große Spendenbereitschaft der Sponsoren machten sich bezahlt: Am Ende standen – inklusive einer 200-Euro-Spende des E-Werks Tegernsee – exakt 10.570 Euro auf der Spendenuhr. Den Betrag hat die Schule mittlerweile an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, ein Zusammenschluss der Hilfsorganisationen Unicef, Rotes Kreuz, Diakonie und Caritas, überwiesen.

Schulleiter Schreiner: „Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen“

„Das Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen“, sagt Schulleiter Schreiner. Er freue sich riesig über das großartige Engagement aller Beteiligten. „Es ist ein wichtiges Zeichen für den Frieden.“ Dieses Zeichen wurde zum Abschluss der Aktion von den Schülern der fünften und sechsten Klassen dann auch noch bildlich umgesetzt: Die Mädchen und Buben stellten sich zu einem riesigen Peace-Zeichen auf und trugen dabei die ukrainischen Farben Blau und Gelb.

gab