Sperrung: Jetzt beginnen die Bauarbeiten in der Kaltenbrunner Straße

Ab 22. August geht‘s hier nicht mehr hoch oder runter: Das Staatliche Bauamt sperrt die Kaltenbrunner Straße, damit sie saniert werden kann. © Thomas Plettenberg

Ab Montag wird Finsterwald zur Sackgasse: Während in der Tölzer Straße noch dicht ist, beginnt auch die Sanierung der Kaltenbrunner Straße unter Vollsperrung.

Finsterwald – Nun wird Finsterwald auch von Süden her abgeschnitten. Am Montag, 22. August 2022, beginnen die Straßenbauarbeiten an der Kaltenbrunner Straße. Bedeutet: Die Verbindung zwischen Gut Kaltenbrunn und Tegernseer Hof (ehemals Feichtner Hof) wird komplett gesperrt, und das bis voraussichtlich 9. September, wie das Staatliche Bauamt Rosenheim mitteilt. Und das, während auch in der Tölzer Straße im Dorf noch wegen des Umbaus der Kreuzung mit der Dürnbacher Straße gesperrt ist.

Konkret lässt das Bauamt die beschädigte Fahrbahndecke der Staatsstraße auf einer Länge von rund 750 Metern komplett erneuern, Fahrbahnbankette herstellen und die Entwässerungseinrichtungen ergänzen beziehungsweise ersetzen. Im Anschlussbereich der Kaltenbrunner- zur Tölzer Straße im Norden wird zudem die bestehende Querungsinsel verbreitert, um die Querung der Straße für Fußgänger zu erleichtern. Gleichzeitig wird an der Einmündung der Kaltenbrunner Straße in die B 318 (gegenüber Gut Kaltenbrunn) der bestehende Tropfen zu einer Querungsinsel umgebaut, damit alle, die entlang der Bundesstraße unterwegs sind, die Staatsstraße überqueren können. Die Gesamtkosten in Höhe von rund 365 000 Euro trägt der Freistaat Bayern.



Die Umleitung erfolgt über die Tölzer Straße beziehungsweise die B 318 und ist entsprechend beschildert. Das Bauamt bittet Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.

