„I spui hoit gern“: Priska Büttel aus Gmund filzt, experimentiert und fotografiert

Ohne Handwerk keine Kunst“, sagt Priska Büttel. Die vielseitige Künstlerin experimentiert mit verschiedenen Techniken. Der Kreis schließt sich beim Filzen. © THOMAS PLETTENBERG

In ihrer Kunst fährt Priska Büttel dreigleisig. Festlegen will sich die Gmunderin nicht. Ihre Kernkompetenz und auch ihre künstlerischen Anfänge liegen jedoch in der uralten Technik des Filzens, die sie aus dem Kunsthandwerk in die bildende Kunst überführt hat.

Gmund -Wie weit das Filzen in die Vergangenheit zurückreicht, ist umstritten. Auf jeden Fall sind es Jahrtausende. Von Gebrauchskunst (Hüte und Schals) über Kunsthandwerk schaffte es die sensible Technik bis in die moderne Kunst, etwa durch Joseph Beuys. Und eben durch Priska Büttel, die sagt: „Ohne Handwerk keine Kunst.“

Tatsächlich ist es ein aufwendiger Prozess, die Technik zu erlernen, und ein ebenso aufwendiger, bis eine Arbeit vollendet ist. Aus Tierhaaren und vor allem unbehandelter Wolle werden so genannte Vorfilze gefertigt. Mit Hilfe von Wasser und Kernseife geht es „mit Streicheln und einer ganz feinen Hand“ vorsichtig los, bis schließlich beim Walken mehr Kraft eingesetzt werden kann, damit eine feste Verbindung entsteht.

Großformatige Wandbehänge

Aus den Vorfilzen komponiert die 65-Jährige ihre großformatigen Wandbehänge, die auf Vorskizzen beruhen, einen beträchtlichen Zeit- und Kraftaufwand erfordern und wie abstrakte Gemälde wirken. Etwa 15 bis 20 derartige „Kunststücke“ hat Büttel bis heute vollbracht, seit einiger Zeit aber auch ein anderes Medium für sich entdeckt, die Fotografie. Sie befindet sich in der beneidenswerten Lage, sich der Technik zu bedienen, mit der sie die Gedanken oder Themen, die sie gerade beschäftigen, am besten künstlerisch ausdrücken kann.

„Kunst kommt auch von Künden“, sagt sie, die etwas aussagen und mehr transportieren will als „nur“ abbilden. So sagt sie über eine faszinierende blaue Fotoarbeit aus der Serie „Seeds“: „Ich sehe mit den Augen komplett anders als mit der Kamera, die die Dinge durchdringt.“ Tatsächlich sieht man erst auf dem großformatigen Foto einer Wegwarte (Zichorie), dass ihr Samen orange ist.

Wellenlängen sind ihr Thema

Diese Beobachtung führt geradewegs zum übergeordneten Thema der Gmunderin, den „Wellenlängen“. Hier geht es ihr darum, die Überschneidung von Wahrnehmungen bildlich darzustellen. „ Wellenlängen kommen überall vor, sind das Symbol für alles, sind quasi die Schöpfung“, kommt die ernsthafte Künstlerin ins Philosophieren und fügt hinzu: „Wellenlängen gehen in der Physik los und hören im Zwischenmenschlichen noch lange nicht auf.“ Oder, um mit Heraklit zu sprechen: „Alles fließt.“ Wellenlängen erscheinen unmittelbar in einem eindrucksvollen Foto, auf dem wirklich nur eine große Welle im tiefblauen Meer zu sehen ist und in einem Objekt aus Holz und Walnussschalen, die auf verschieden hohen Metallstäben wellenartig angeordnet sind.

In Tegernseer Kunstausstellung vertreten

Objekte aus Holz und kombiniert mit anderen Materialien wie Steinen, Eisen sowie – der Kreis schließt sich – eben Filz sind der dritte Bereich, in dem sich die Vielseitige künstlerisch bewegt. In Urlauben an ihrer geliebten Ostsee findet Büttel Steine und Holz etwa aus einem ausrangierten Steg und fertigt zu Hause ästhetisch und inhaltlich wertige Objekte oder verwendet sie für spannende Installationen wie „petrified“ (versteinert). Aus der Scheibe einer in ihrer Nachbarschaft gefällten Linde schuf sie „Ouroboros“, die Weltenschlange, die sich selbst auffrisst, die das Werden und Vergehen symbolisiert und letztlich der Vorläufer des vollkommenen Kreises ist. Priska Büttel, die ebenso sympathisch wie lapidar über sich sagt: „I spui hoid gern“, ist in regionalen und überregionalen Ausstellungen vertreten, derzeit in der Tegernseer Kunstausstellung.

VON REINHOLD SCHMID