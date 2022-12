Das Baugerüst ist weg: St. Quirin lässt die Hüllen fallen

Von: Gerti Reichl

Das Baugerüst ist weg: Die Arbeiten an der Außenfassade sind nahezu abgeschlossen, nun soll die Sanierung im Inneren weitergehen. © Thomas Plettenberg

Die Filialkirche St. Quirin zeigt sich wieder in ihrer ganzen Pracht – zumindest äußerlich. Das Baugerüst ist weg, jetzt wartet der katholische Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth darauf, dass die Restaurierung auch im Inneren angepackt wird.

St. Quirin – Vor genau einem Jahr ließ der Kirchturm von St. Quirin seine Hüllen fallen. Geschafft waren damals zwei Sanierungsabschnitte, die dem Erzbischöflichen Ordinariat München weniger Anerkennung, sondern eher Hohn und Spott eingebracht hatten. Das Dach musste zweimal eingedeckt werden, weil der 2019 zunächst verwendete Ziegeltyp „Biberschwanz“ nicht den Ansprüchen genügte. Es folgte eine Neueindeckung mit Ziegeln vom Typ „Mönch und Nonne“. Auch bei der Sanierung des Kirchturms ging etwas schief, und zwar buchstäblich: Der Turm mit Zwiebel und Kreuz war zwar gerade geplant worden, erschien tatsächlich aber mit Knick, weil sich das kleine Gotteshaus zum See hin neigt. Der Turm musste erneut eingerüstet und der Knick beseitigt werden. Zudem wurde die Turmzwiebel in Teilen neu verschindelt.

Farbanstrich in Altweiß

Eingehüllt wurde dann der untere Teil der Kirche, um an der Außenfassade arbeiten zu können. „Die Regenrinne und die Fenster samt Blechen wurden erneuert“, berichtet Christoph Kappes, Leiter der Pressestelle im Ordinariat auf Nachfrage. Vor allem wurde der Putz saniert, ehe auf der kompletten Außenfassade, wie nun für alle Passanten auf der Bundesstraße sichtbar, ein neuer Anstrich aufgetragen wurde. Hier geht das Ordinariat ins Detail: „Die Putzfaschen sind um etwa 30 Prozent, also um eine Nuance heller als die restlichen Flächen.“ Verwendet, so der Sprecher, wurde ein mineralischer Farbanstrich in Altweiß und abgemischten Farbtönen. Ganz abgeschlossen sind die Außenarbeiten aber noch nicht. Ausstehend sei die Überarbeitung der Fresken und die Wiederherstellung der Außenanlagen. Im nächsten Frühjahr, wenn die Witterung es zulässt, soll der östliche Bereich mit Wasserableitungen versehen und hergerichtet werden, damit die Fundamente dauerhaft geschützt sind. Die Aufträge dafür, so weiß der Tegernseer Kirchenpfleger Norbert Schußmann, seien schon vergeben.

Weiterer Zeitplan noch offen

Wann es im Inneren der Kirche weitergeht, steht noch nicht fest, auch wenn das Konzept dafür auf dem Tisch liegt. Experten haben inzwischen ihre Ergebnisse zur Befunduntersuchung der Substanz vorgelegt. „Der Putz innen, der immer wieder übermalt wurde und über die Jahre Nässe gezogen hat, ist inzwischen an vielen Stellen freigelegt“, berichtet Schußmann. Dabei habe man auch Freskenteile aus der romanichen Zeit entdeckt. „Man musste auch feststellen, dass der Stuck an vielen Stellen recht beschädigt ist, weil wohl vor hundert Jahren Metall eingebracht wurde, das nun rostet.“

Altar, Figuren und Gemälde werden restauriert

Fest stehe, dass auch der Altar, Figuren und Gemälde restauriert werden. „Allerdings geht es noch ums Geld“, räumt Schußmann ein. Er hofft, dass das Ordinariat Anfang nächsten Jahres beschließt, dass die nötigen Finanzmittel für St. Quirin freigegeben werden. Was die umfassende Sanierung kostet, mit der bereits 2017 begonnen wurde, dazu kann Schußmann keine Aussage machen. Auch der Ordinariats-Sprecher will sich dazu nicht äußern. Allerdings hätten die ansteigenden Baupreise auch das Bauvorhaben in St. Quirin getroffen. „In Zusammenarbeit mit den Firmen und Planern konnten jedoch gute Lösungen zum Umgang mit diesen Entwicklungen gefunden werden“, teilt Christoph Kappes mit.

Kirche soll 2024 wieder zugänglich sein

Wann ist mit der Wiedereröffnung der Kirche zu rechnen? Sie zählt immerhin zu den bedeutendsten Denkmälern im Tegernseer Tal und steht der Legende nach an jener Stelle, wo um das Jahr 800 herum die Überbringer der Reliquien des Heiligen Quirinus auf dem Weg von Rom zum Kloster Tegernsee das letzte Mal Halt machten, woraufhin eine „heilsame Quelle“ entsprang, die in Folge von Pilgern aufgesucht wurde. Um 1460 ließ der Tegernseer Abt Kaspar Aindorfer die bis heute stehende Steinkirche erbauen.

„Wir sind zuversichtlich, dass die Kirche 2024 wieder zugänglich ist“, so Christoph Kappes. Die hohe Auslastung der Baufirmen habe zwar auch in St. Quirin zu einigen Verzögerungen geführt, „das Ziel, die Kirche im Dezember vom Gerüst zu befreien, konnte aber dennoch erreicht werden.“