Holetschek am Tegernsee: Standortbestimmung in Sachen Gesundheit

Bayerischer Gesundheitsminister spricht bei CSU-Ortsverbänden

Von Alexandra Korimorth schließen

Wie geht es im dritten Corona-Winter in Sachen Gesundheitspolitik weiter? Zur Standortbestimmung hatten die CSU-Ortsverbände im Tegernseer Tal Gesundheitsminister Klaus Holetschek und weitere Experten nach Gmund eingeladen.

Gmund – Es war eine hochkarätige Runde. Gesundheitsminister Klaus Holetschek saß mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Landrat Olaf von Löwis, Dr. Thomas Straßmüller, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Miesbach, Benjamin Bartholdt, Vorstand des Kreiskrankenhauses Agatharied, und dessen Ärztlichem Direktor Dr. Steffen Herdtle auf dem Podium. Nacheinander brachten sie die 60 Anwesenden auf den aktuellen Stand in ihrem Bereich. So ergab sich am Ende ein konkretes Bild, was in den nächsten Monaten zu erwarten ist.

Bevor es so weit war, ließ Aigner die Corona-Pandemie mit insgesamt 13 Regierungserklärungen, den Herausforderungen für die Betriebe und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Spaltung Revue passieren. Die Pandemie sei noch nicht ganz vorüber. Jetzt, so die Landtagspräsidentin, sei es eine dringliche Aufgabe, die Risse in der Gesellschaft wieder zu kitten.

Gesundheitsminister Holetschek brachte die Pandemie mit allen Wellen und unterschiedlichen Corona-Varianten bis hin zur aktuellen Zerberus-Variante in Erinnerung. „Durch die Pandemie ist das Gesundheitssystem angeschlagen. Jetzt gilt es zu handeln“, sagte Holetschek. Er forderte im Sinne einer wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung eine Krankenhausreform, insbesondere im Bereich der Kinderkliniken. Außerdem die Förderung von Innovationen und Forschung im Pharmabereich und – unter Applaus – eine würdige Pflege.

Minister: „Hilfloses System der Selbstverwaltung“

Mit Blick auf die unterfinanzierten gesetzlichen Krankenkassen und die dramatische Lage bei der Pflegeversicherung, sprach Holetschek von einem „hilflosen System der Selbstverwaltung“. Er räumte ein, dass die Politik in der Vergangenheit zu viel aus der Hand gegeben habe. Für mehr Einfluss auf das Gesundheitswesen müsse sie jetzt klar machen, was gebraucht und gewollt werde. „Die Menschen erwarten, dass wir ihre Probleme lösen. Sie sollen das Gefühl haben, sie seien optimal versorgt, da wo sie wohnen und leben“, macht er deutlich. Es gelte, gemeinsam Veränderungsprozesse zu gestalten und die Versorgung zu optimieren.

Für Landrat Olaf von Löwis sind Krisen auch immer Chancen. Er lobte im Rückblick die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten auch im Landkreis Miesbach, insbesondere die Leistungen des Krankenhauses Agatharied. Dieses müsse man erhalten und fördern.

Warum das Krankenhaus 2021 ein Defizit von zwölf Millionen Euro verzeichnen musste, erklärten die beiden Vertreter. Während der Ärztliche Direktor Herdtle den Mehraufwand durch die Coronamaßnahmen beschrieb, verwies Bartholdt auf grundsätzliche Fehlentwicklungen wie den Fachkräftemangel, die Inflation und das dual finanzierte Gesundheitssystem. Die Pandemie habe wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Was ihn ärgere: Dass über die Legalisierung von Cannabis und Gesundheitskioske diskutiert wird, anstatt Erste Hilfe für die Krankenhäuser zu leisten.

Corona: Straßmüller rechtfertigt Rücknahme der Maßnahmen

Straßmüller rechtfertigte die Rücknahme von Corona-Maßnahmen. Das Virus sei nicht mehr so gefährlich, die noch zu erwartenden Wellen unterschieden sich nicht von Grippewellen: „Masken tragen ist normal und hilft auch bei anderen Erkrankungen.“ Ob es wieder zu einer Maskenpflicht kommen könnte, sei nach Faktenlage zu entscheiden, sagte Gesundheitsminister Holetschek. Er baue in hohem Maß auf Eigenverantwortung: „Die Maske schützt.“