Stang-Projekt: Haselmaus als größte Hürde

Von: Gerti Reichl

So könnten sich die Gebäude ins Gelände an der B 472 (hinten) einfügen. © Architekturbüro Stürzer

Um ihr 4,6 Hektar großes Areal an der B 472 zu bebauen, muss die Firma Stang viele Hürden überwinden – vor allem in Sachen Arten- und Naturschutz. Das wurde jetzt im Gmunder Gemeinderat deutlich, wo das Projekt gegen drei Stimmen der Grünen weiter vorankam.

Gmund – Die Mehrheit des Gemeinderats steht hinter der Familie Stang und ihrem Vorhaben, auf dem Gelände der ehemaligen Bauschuttsortieranlage(BSA), neben der Brauerei, einen weiteren Firmenstandort zu bauen, der den Sitz in Moosrain entlasten und erweitern soll. Sechs Hallen mit Wandhöhen von bis zu 16,5 Metern, ein bis zu 30 Meter hohes Pellets-Silo, ein Plateau mit bis zu acht Metern hohen Stützmauern zwischen der ersten und zweiten Baureihe, Lkw-Stellplätze, ein Büro- und in weiterer Zukunft auch Appartements für Lkw-Fahrer – dieses Vorhaben hat die Gemeinde in einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gepackt, der als Vorentwurf nun ins Behördenverfahren geht, ebenso wie der geänderte Flächennutzungsplan.

Stang-Projekt an der B 472: Rücksicht auf den Artenschutz

Um das Projekt, an dem Familie Stang seit 2015 arbeitet, überhaupt realisieren zu können, müssen viele Hürden genommen werden – vor allem in Sachen Natur-, Umwelt- und Artenschutz. Ein „hoher Bestand an Haselmäusen“, dazu Stieglitze, Turmfalken, Rotmilane, Fledermäuse, Waldeidechsen, Blindschleichen oder Erdkröten leben bisher auf und rund um das Areal neben der B 472. Der Fokus, so ein Vertreter der Planungsfirma, müsse auf Haselmäuse gerichtet werden. Sie müssen in zwei Phasen und innerhalb von zwei Jahren „vergrämt, abgefangen und umgesiedelt“ werden. Unter anderem hierfür müssen noch Ausgleichsflächen gefunden und langfristig angepachtet werden.

Stang-Projekt an der B 472: Grünen-Fraktion stimmt dagegen

Kritik an dem Stang-Projekt äußerte nur die Grünen-Fraktion. Michael Huber bezeichnete es als „total verfehlt“, dass auch Appartements vorgesehen sind. „Die Leute sind an der Kreuzstraße doch ab vom Schuss.“ Erneuter Pendelverkehr ins Gmunder Zentrum wäre die Folge. Laura Wagner vermisste eine ausführlichere Debatte im Vorfeld und kritisierte die „maximale Bebauung“. „Die Brauerei war schon die absolute Ausnahme, und davon redet jetzt keiner mehr.“ Fraktionskollegin Andrea Schack war der Eingriff ebenfalls zu groß. „Wieder wird Boden verbraucht, der unwiederbringlich weg ist.“ Sie verstehe zwar, dass Gewerbe nötig sei, jedoch komme die Umwelt zu kurz.

Ein komplexes Für und Wider

Während Korbinian Kohler (CSU) gerade das Einplanen von Wohnungen befürwortete („ein Nadelöhr, wenn man Personal braucht“), machte sich Georg Rabl (FWG) für das Projekt stark. Er lobte den Bebauungsplanentwurf sowie den Flächennutzungsplan mit dem Sondergebiet „Lager und Logistik sowie Ver- und Entsorgung“ und bezeichnete die Nutzung der abgebauten Kiesgrube als „absolut sinnvoll“. „Wir sollten Familie Stang danken, dass sie das Projekt entwickelt und sollten hinter dieser zukunftsweisenden Investition stehen.“ Er hoffe, so Rabl, dass alles so schnell wie möglich über die Bühne geht. Bürgermeister Alfons Besel (FWG) ging auf die Kritik der Grünen zwar ein, stellte aber klar, dass es sich um bereits belastete Fläche handle, die schon vor dem Antrag aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen worden sei. Das „komplexe Für und Wider“ werde nun in der öffentlichen Auslegung diskutiert, „jedoch überwiegen für mich die Vorteile. Er sei froh, sagte Besel, dass die Familie Stang hier expandiere.

Gebaut wird dennoch auch in Moosrain. „Weil sich das Projekt Kreuzstraße so in die Länge zieht“, so Senior-Chef Harry Stang gestern, werde demnächst in hier die seit acht Jahren genehmigte, 22 mal 41 Meter große Halle gebaut. Der Moosbach war dafür – unter Protest der Grünen – verlegt worden.

