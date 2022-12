Startschuss fällt für die Lifte im Tal

Von: Gerti Reichl

Teilen

Frisch beschneit und präpariert: Auch im Kinderland am Oedberg startet am heutigen Donnerstag der Winterbetrieb. © TP

Nicht nur die meisten großen Skigebiete legen am Wochenende, 17./18. Dezember, los. Auch in den kleineren Skigebiete am Oedberg bei Gmund sowie am Hirschberg und am Kirchberg in Kreuth kann der Wintersportbetrieb starten.

Tegernseer Tal - Ab dem heutigen Donnerstag, 15. Dezember, darf sich der Nachwuchs freuen.

Am Oedberg startet die Wintersaison mit der Öffnung des Kinderlandes. Täglich von 10 bis 17 Uhr können die Jüngsten den Brettl- spaß erlernen und spielerisch üben, Seil-Lifte, Förderband und Skikarussell stehen bereit, auf einer Snow-Tubing-Bahn, geöffnet ab 14 Uhr, in den Ferien sowie an Wochenenden ab 10 Uhr, geht’s rasant den Hang hinab. Am Freitag, 16. Dezember, legt auch der Doppelschlepplift los. „Wir konnten bereits beschneien und eine große Menge Schnee anhäufen“, sagt Georg Reisberger, Chef der Oedberg GmbH. Will heißen: Die Pisten sind bestens präpariert. Wann auch das Flutlicht angeschaltet wird, sei wegen noch ausstehender Arbeiten noch offen, so Reisberger. Was die Preise betrifft, die wegen der stark gestiegenen Energiekosten lange Zeit noch nicht feststanden, müssen die Wintersportler auch am Oedberg eine Erhöhung schlucken. „Wir mussten durchschnittlich um zwei bis drei Euro je Ticket erhöhen“, sagt Reisberger. Beim Parkplatz bleibt der Preis vom Vorjahr hingegen stabil: Fünf Euro kostet die Tagesparkgebühr, wer eine Liftkarte kauft oder in der Oedbergalm einkehrt, bekommt drei Euro vergütet. Neu ist allerdings, dass eine Kamera die Nummernschilder der Autos erfasst und einen Parkwächter ersetzt. Geöffnet ist weiterhin der Wohnmobil- und Caravanstellplatz, im umgebauten und neu eröffneten Stadl hat neben den Sanitäranlagen die Skischule ihre Anlaufstelle. Reisberger und sein Team, die in den vergangenen Wochen ordentlich Gas geben mussten, um vom Sommer- auf den Winterbetrieb umzustellen – dazu gehörte vor allem der Abbau der Rodelbahn – freuen sich auf einen schneereichen Winter und viele Besucher. Und zur Debatte um Schnee und Kunstschnee, Winter und Klimaerwärmung meint Reisberger nur: „Solange es geht, werden wir am Ball bleiben.“

Sechs Schneekanonen und bereits ausreichend weiße Pracht von oben sorgen am Hirschberg dafür, dass an den Hirschbergliften in Kreuth diesen Samstag, 17. Dezember, die Saison eröffnet werden kann. Allerdings erst einmal im unteren Bereich mit Zwergerllift und Zauberteppich, dem Übungsliften Muli 1 am flachen Hang und voraussichtlich auch mit dem Muli 2 am etwas steileren Stück, wie Betreiber Sepp Kandlinger berichtet. Jeweils von 9 bis 16 Uhr ist geöffnet. Kommende Woche sollen die Lifte dann auch donnerstags und freitags laufen. „Wir werden uns mit den Schneekanonen nach oben arbeiten“, sagt Kandlinger. Erst dann stehe auch der komplette Hang zur Verfügung. Die Skischule Tegernsee ist hier ansässig, im Liftstüberl wartet Verpflegung. Was die Preise für die Liftkarten betrifft, so seien diese um durchschnittlich zehn Prozent erhöht worden, so Kandlinger. Zum Parkplatz: Das Tagesticket kostet zehn Euro, für zwei Stunden sind fünf Euro zu berappen. Wer allerdings eine Liftkarte kauft, bekommt die Kosten vergütet. Dieses System habe sich seit vielen Jahren so bewährt, meint Kandlinger

Schon seit 1994 betreibt Rainer Bierschneider (49) mit seiner Familie die Kirchberglifte in Kreuth unterhalb des Leonhardsteins mit einem flachen und für Anfänger geradezu idealen Skihang. Zwei Bügellifte und ein Seillift für die Zwergerl sowie ein Förderband, der Zauberteppich, befördern die künftigen Brettlfans nach oben. Wer will, kann sich einer Skischule anvertrauen. Diesen Samstag und Sonntag, 17./18. Dezember, lässt Bierschneider, der die Lifte neben einer Landwirtschaft, dem Gästehaus und den Pferdeschlittenfahrten betreibt, erstmals laufen – jeweils von 9 bis 16 Uhr. „Dann müssen wir schauen, wie es sich entwickelt mit dem Schnee“, sagt der 49-Jährige. Denn: Am Kirchberg liegt ausschließlich Naturschnee, auf Schneekanonen wird verzichtet. „Der Hang ist bereits gut präpariert“, merkt Bierschneider an. Weil also weniger Kosten für Energie anfallen und der Betreiber mit einfacherem Gerät zur Pistenpflege auskommt, halten sich die Preise in Grenzen. Der Parkplatz ist wie bisher kostenlos, „und das soll auch bleiben“, sagt Rainer Bierschneider.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr