Steht eine neue Abholzaktion bevor?

Von: Gerti Reichl

59 Bäume, die bereits mit einem roten Punkt zur Fällung gekennzeichnet sind, haben Anwohner gezählt. © privat

Steht eine weitere Abholzaktion im Wald am Dr. Kober-Weg in Gmund bevor? Es sieht ganz danach aus. Ein Förster bestätigt die Pläne.

Gmund – Die Abholzaktion im Waldstück zwischen Dr.-Kober-Weg und Parksiedlung hatte im Februar für viel Wirbel und Protest gesorgt. Das Wiesseer Unternehmer-Paar Christine und Jupp Brenner hatte Teile seines 8000 bis 9000 Quadratmeter großen Privatwalds unterhalb des damals neu errichteten Ferienappartement-Domizils „Ansitz Brenner“ bearbeiten lassen – und zwar ziemlich radikal. Das Ergebnis war eine Art Kahlschlag, denn übrig blieben nur die Stöcke der abgeholzten Bäume.

Steht nun eine erneute Abholzaktion bevor? Es sieht ganz danach aus. Bewohner der angrenzenden Parksiedlung, die gerne eine Runde in dem Wäldchen drehen, wollen 59 Bäume gezählt haben, die mit roten Punkten gekennzeichnet sind. Darunter seien neben einigen wenigen schiefen Bäumen und Eschen auch Buchen, Ahorne und Tannen. „Wir sind uns ganz sicher, dass diese Bäume demnächst gefällt werden“, so ein Anwohner.

Erneute Fällaktion geplant: Förster ist informiert

Auf Nachfrage beim Holzkirchner Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) bestätigt der für Privatwald zuständige Förster Hans Feist die Vermutung: „Vor Kurzem hat mich Jupp Brenner kontaktiert und darüber informiert, dass er in seinem restlichen Waldbestand, der bisher nicht bearbeitet wurde, eine Durchforstung vornehmen will.“ Daraufhin habe eine gemeinsame Begehung und Beratung vor Ort stattgefunden, und dabei habe man die zu fällenden Bäume markiert. Die exakte Zahl könne er nicht nennen, aber es handle sich um „teilweise sehr alte und hohe Bäume und solche, die vom Stock her faul sind“, so Feist. Er gehe davon aus, dass Brenner sich an die Kennzeichnung halte und die Maßnahme so ausfalle wie vereinbart. Auch sei abgesprochen, dass sich Brenner vor Beginn der Aktion noch einmal melden wird.

Dem Fachmann vom AELF ist vollkommen klar, dass es sich hier um ein „sensibles Thema“ handelt. Auch stünden in dem Waldstück durchaus seltene Baumarten wie Eichen, „diese könnten sich durch die Durchforstung nun aber besser entwickeln.“

Dieser Wald muss Wald bleiben.

Feist stellt klar: Die normale Durchforstung sei nicht verboten. Er betont aber auch: „Dieser Wald muss Wald bleiben“. Hans Feist will damit sagen, dass eine komplette Rodung nicht erlaubt sei. Dagegen spreche auch die Vereinbarung, die als Konsequenz aus der ersten Abholzaktion getroffen wurde: Der Besitzer bekam drei Jahre Zeit, um sich darum zu kümmern, dass der Wald wieder nachwächst, sei es mit Anflug oder Aufforstung. Dass Jupp Brenner die verbliebenen Stöcke entfernen lässt, um dort eine komplett freie Fläche zu schaffen, sei laut Feist also nicht erlaubt.

