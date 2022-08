Straßenbau bei Kaltenbrunn, aber (noch) kein Kreisel

Von: Katrin Hager, Gerti Reichl

Die nächste Sperrung und Umleitung: Bis 9. September wird die Kaltenbrunner Straße saniert. © sts

Die nächste Baustelle hat die Gemeinde Gmund im Griff. Wie angekündigt, haben Baufirmen im Auftrag des Staatlichen Bauamts Rosenheim am Montag (22. August) damit begonnen, die Kaltenbrunner Straße zu sanieren. Und der gewünschte Kreisel?

Finsterwald - Vorbereitende kleinere Maßnahmen waren am Montag (22. August) noch Vorboten, ehe die Fahrbahn der Kaltenbrunner Straße auf einer Länge von 750 Metern abgefräst und dann erneuert wird. Zudem werden Fahrbahnbankette hergestellt sowie Entwässerungseinrichtungen ergänzt oder ersetzt.

Sanierung der Kaltenbrunner Straße: Auch Fußgänger profitieren

Auch Fußgänger profitieren von der Maßnahme, denn zum einen wird die Querungshilfe im Einmündungsbereich der Tölzer Straße verbreitet, ein vorhandener „Tropfen“ im Einmündungsbereich der Kaltenbrunner Straße wird zu einer ordentlichen Querungshilfe ausgebaut. Bis 9. September müssen Autofahrer Finsterwald umfahren und auch Anwohner viel Geduld aufbringen.

Was nicht Teil der Bauarbeiten ist: ein Kreisel. Bekanntlich wünscht sich die Gemeinde seit langem einen Kreisverkehr, der an den Einmündungen der Staatsstraße und der Ausfahrt von Gut Kaltenbrunn in die B 318 den Verkehrsfluss erleichtern und die Sicherheit erhöhen soll. Um am zuständigen Staatlichen Bauamt in Rosenheim die Dringlichkeit zu untermauern, hat der Gemeinderat 2019 auch einen einstimmigen Beschluss gefasst. Im Oktober 2021 kündigte das Staatliche Bauamt dann an, im Zuge der Sanierungsplanung für die Kaltenbrunner Straße auch zu prüfen, ob ein Kreisel an der Stelle sinnvoll wäre.

Ein Kreisel für Kaltenbrunn: Derzeit ist erst ein Verkehrsgutachten in Arbeit

Doch aus der damals noch für voriges Jahr anvisierten Machbarkeitsstudie ist bislang nichts geworden. „Das Staatliche Bauamt hat im Frühjahr dieses Jahres ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben“, teilt Bauamts-Pressesprecherin Ursula Lampe jetzt auf Nachfrage mit. „Ziel dieses Gutachtens soll es sein, die aktuellen Verkehrszahlen sowie sämtliche Verkehrsbeziehungen festzustellen und auch zu bewerten.“

Das Gutachten stehe noch aus. „Sobald es vorliegt, kann eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben werden“, sagt Lampe. gr/ak