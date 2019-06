“Geflasht“ am „Säh“: So cool war die Streetfood-Festival-Premiere in Gmund

Mit insgesamt 1000 Besuchern an zwei Tagen war die Premiere des Streetfood-Festivals ein echter Erfolg. Nicht nur wegen des Essens, sondern auch wegen der Bands.

Gmund – Mit insgesamt 1000 Besuchern an zwei Tagen war die Premiere des Streetfood-Festivals ein echter Erfolg. Die Jugendreferenten der Talgemeinden, die Streetfood-Anbieter und vor allem die jungen, regionalen Bands HoamatBeat, Down & Out und Fuzzi Mamba zogen eine positive Bilanz.

Schon der Freitagabend ließ sich gut an. Bis zum Gig von HoamatBeat waren die Plätze an den Biertischen besetzt und der größte Hunger und Durst gestillt. Riesen-Hot-Dogs, Burger, Crêpes und Thaifood gingen zahlreich über die Tresen der Streetfood-Anbieter – und zwar an Jugendliche und ältere Semester gleichermaßen.

Offensichtlich durchmischt sich das Publikum, wenn es ums Feiern und Musik made am Tegernsee geht. Und das, obwohl die Jugendreferenten Christine Zierer aus Gmund, Katharina Aust aus Tegernsee, Sophie Bauer aus Rottach-Egern und Verena Rottensteiner aus Kreuth bei der Organisation in erster Linie die jüngere Generation im Blick hatte. Auch hatten Feierfreudige aus allen Talgemeinden an die Seepromenade in Seeglas gefunden.

Lesen Sie auch: Streetfood und Live-Musik: Festival-Flair am Tegernsee mit Bands aus dem Tal - schon ab Freitag

Florian Kölbl von HoamatBeat, der nach dem Auftritt trotz frischer Temperaturen am Freitag die „Superlocation am Säh“ lobte, schätze das Publikum auf 300 bis 400 Personen. Vor etwa 200 Gästen spielten und sangen Down & Out alias Dominik Oberwallner aus Tegernsee und Moritz Häußinger aus Bad Wiessee am Samstag bei geradezu sommerlichen Temperaturen. Tatsächlich ließen sich mehrheitlich junge Besucher an den Tischen, Bänken und auf der Wiese nieder, sonnten sich, ratschten, schlürften einen Cocktail, sodass ein wirkliches Festival-Feeling entstand. „Echt cool hier“, war vielfach zu hören.

Gegen Abend drängten immer mehr Leute an den Pavillon. Oimara Beni Hafner hat augenscheinlich in allen Altersklassen Fans. Und die konnten so manches Lied wie „Bierli in der Sun“ oder „Lederhosen“ auch mitsingen. Mit Bini Waller (Tuba) und Xaver Mayerl (Schlagzeug) aus dem Inntal rockte der Oimara als „Fuzzi Mamba“ die Bühne bis kurz nach 21 Uhr, gefeiert wurde bis 23 Uhr. Und auch Mayerl war „geflasht“ von der „bärigen Location. „Bis heute hatte ich den Tegernsee echt unterschätzt. Hier ist richtig was geboten.“

Gmunds Jugendreferentin zeigte sich mit der Premiere mehr als zufrieden: „Wir können uns weitere Streetfoodfeste vorstellen“, sagte Zierer im Namen ihrer drei Kolleginnen. An welcher Uferanlage und wann, werde man noch besprechen. Mit dem Erlös aus der Premiere habe man aber ein gutes Polster.

ak