Streit um Nachtruhe in Gmund eskaliert - Tritte gegen Anwohner

Die Beteiligten trafen sich vor Gericht wieder. © Christoph Hardt

Weil er sich durch eine Gruppe Betrunkener in seiner Nachtruhe gestört fühlte, wollte ein Gmunder (44) sie zur Ordnung rufen. Doch die jungen Männer reagierten äußerst aggressiv. Jetzt standen zwei von ihnen vor Gericht.

Gmund – Laut Anklage feierte die Gruppe im Sommer 2020 zunächst am See. Vier Jugendliche verlagerten ihr Treffen dann auf den Parkplatz vor der Gmunder Sparkasse. Als der Anwohner sie aufgefordert habe, sich ruhiger zu verhalten, soll ein heute 25-jähriger Tölzer den Mann geschubst, ein 19-jähriger Wackersberger ihn von hinten gezerrt haben, sodass er rückwärts auf den Boden fiel. Der Tölzer habe sich auf das Opfer gekniet und zweimal geschrien, er werde ihn umbringen. Dann sollen weitere Mitglieder der Gruppe den Gmunder gegen den Oberkörper getreten haben, wodurch er eine Rippenprellung erlitt.

Sein Mandant befinde sich noch in offener Bewährung, erklärte Anwalt Christian Beil, der den Tölzer vertrat. Er sei Anfang 2022 aus der Haft entlassen worden, die er wegen eines Drogendelikts verbüßte. Seither habe er sein Leben jedoch total geändert, den Drogenkonsum eingestellt und Arbeit gefunden. Er habe damals viel Alkohol getrunken, weshalb die Erinnerung an den Vorfall schon verblasst sei. Unmittelbar nach der Auseinandersetzung habe er sich aber bei dem Opfer entschuldigt und dann ein weiteres Mal vor Prozessbeginn.

In Schlappen und Schlafanzug nach draußen: Situation eskaliert

Den Alkohol machte auch der Verteidiger des 19-Jährigen, Helmut Levin-Schröder, geltend. Sein Mandant könne sich lediglich an eine Schubserei, nicht aber an Tritte erinnern. Die Situation sei relativ schnell eskaliert, als er in Schlafanzug und Schlappen nach draußen gekommen sei, erinnerte sich der 44-jährige Gmunder selbst. Der Tölzer sei frontal auf ihn zugekommen, ein anderer habe ich von hinten gepackt. Es habe gleich ein „Mordsgeschrei“ gegeben. Ein Jugendlicher habe die Lage schließlich beruhigt und sich entschuldigt. An Einzelheiten konnte sich das Opfer kaum mehr erinnern.

Richter Klaus-Jürgen Schmid hielt ihm seine Aussage bei der Polizei vor. Darin hatte der Gmunder „das Gespräch gesucht“, heißt es im Polizeiprotokoll. „Waren Sie so höflich, oder haben Sie in Wirklichkeit gleich auf gut bayerisch losgelegt?“, fragte der Richter. Der Gmunder gestand, schon „etwas geladen“ gewesen zu sein. Die Jugendlichen hätten ihn dann als Aggressor hingestellt.

Auf Anwohner eingetreten

Wie oft er getreten worden sei, fragte Schmid weiter. Zweimal, gab der Geschädigte an. Im Protokoll stand, drei aus der Gruppe hätten auf ihn eingetreten. „Sie machen sich strafbar, wenn Sie versuchen, durch ein schwaches Gedächtnis die Angeklagten zu schonen“, warnte Schmid – auch deshalb, weil der 19-Jährige sich als ehemaliger Mitschüler des Sohnes herausgestellt hatte. Als er dazukam, habe der Schulkamerad ihn erkannt und deeskaliert, erklärte der 18-jährige Azubi. Den ihm unbekannten Tölzer habe er durch eine Suche in verschiedenen sozialen Medien ausfindig gemacht.

Während der Wackersberger gegen eine Geldauflage von 200 Euro freigesprochen wurde, erhielt der Tölzer zwei Jahre auf Bewährung und 200 Euro Geldstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung.