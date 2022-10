Stylisch-cooles Holzhaus in Dürnbach räumt Preis ab

Prägnantes Gebäude punktet bei Wettbewerb

„Natürlich Holz! Klimaschonend und behaglich.“ Das war 2022 die Vorgabe für den bundeweiten Architekturwettbewerb „Das Goldene Haus“. Einer der Hauptpreise ging nach Dürnbach.

Dürnbach – Wenn man sich dem Doppelhaus im Moarböckweg, einem Ableger der Mühltalstraße, in Dürnbach (Gemeinde Gmund) nähert, dann sieht es tatsächlich golden aus – insbesondere abends, wenn das warme Licht aus den großen Fenstern in den Garten mit den alten Obstbäumen fällt. Hier haben die beiden Familien Nowak und Ostertag gemeinsam gebaut. Kennengelernt haben sie sich in der Spielgruppe. Vor fünf Jahren hatten die Architektin Carolin Mayer-Nowak und ihr Mann Willy Nowak die Idee vom gemeinschaftlichen Bauen in einer Baugruppe und diese auch dem Gmunder Gemeinderat präsentiert. Das zerschlug sich nicht zuletzt in Ermangelung eines entsprechend großen Baugrunds.

Gmunder Gemeinderat segnete Bebauungsplan-Änderung ab

Als sich aber das Grundstück, das früher als Teil eines großen Anwesens hinter einer hohen Hecke versteckt war, auftat, griff die Familie zu. „Es hat knapp 1300 Quadratmeter und war für eine Familie allein zu teuer“, sagt Carolin Mayer-Nowak. Außerdem sah der Bebauungsplan aus den 1990er Jahren vor, dass dort nur ein Einfamilienhaus gebaut werden darf. Das befand aber der Gmunder Gemeinderat als nicht mehr zeitgemäß und bewilligte die Bebauungsplanänderung.

+ In der neuesten Ausgabe der Bau- und Wohnzeitschrift „Das Haus“ sind auch Innenaufnahmen des prämierten Gebäudes in Dürnbach zu finden. © Alexandra Korimorth

Beide Haushälften sind aus Kostengründen nahezu identisch

Mayer-Nowak machte sich an die Planung. Dabei erfolgte viel Abstimmungsarbeit mit den Osterbergs. „Es ging darum, ein Doppelhaus zu gestalten, das äußerlich zusammenpasst. Bei dem aber auch jede Seite für die jeweilige Partei passt. Das haben wir gut hinbekommen“, sagt auch Dirk Ostertag. In den Grundsätzen war man sich von Anfang an einig: Das Doppelhaus sollte in Holzbauweise entstehen, energiesparend sein und beide Hälften aus Kostengründen nahezu identisch. Im Erdgeschoß befindet sich jeweils der „Lebensraum“ der Familien, im ersten Stock drei Schlafzimmer, Bad und Spielflur – bei den Nowaks mit einer Galerie zum Ausspannen, bei den Ostertags ein abgeschlossener Arbeitsraum.

Preisgekröntes Doppelhaus punktet mit viel Transparenz

Auch wenn die Nowaks innen kontrastreich und die Osterbergs pastellig unterwegs sind, von außen ist das Doppelhaus aus einem Guss und punktet mit Transparenz. Wenn die Lamellenschiebetüren als Licht- und Sonnenschutz nicht zugeschoben wurden, dann kann man durch die Häuser hindurch in den Garten und das angrenzende Dammwildgehege sehen. Das Haus fügt sich ein und ist auch so auf dem Grund positioniert, dass der große Dachüberstand im Sommer den Wohnraum vor Sonneneinstrahlung schützt und im Winter maximal viel Sonnenlicht einlässt.

Architektin aus Gmund: „Wir wollten ein ehrliches Haus haben“

Die Hülle des Hauses besteht aus einer 30 Zentimeter dicken Holzwand (in drei Schichten) mit Luftschlitzen zur Dämmung, die mit Holz von Tannen von der Sigritz-Alm verschalt wurde. Innen sind in beiden Teilen die Holzwände unverputzt. Unbehandelt sind auch der Zementboden und die wenigen Innenwände. „Wir wollten ein ehrliches Haus haben. Deshalb sind es wenige Materialien, und alle sind roh geblieben“, erklärt die Architektin. Mit den Photovoltaikanlagen und der Luftwärmepumpe punkten die Familien energetisch.

Ökologisch und doch cool: Holzhaus überzeugte die Jury

Alles in allem ist das Haus cool, modern und gleichzeitig unglaublich behaglich und atmosphärisch warm. Das Zusammenspiel beeindruckte auch die Jury der Landesbausparkasse (LBS). Ihr Urteil: „Dieses Haus hat die Chance, diejenigen zu überzeugen, die bisher dachten, Doppelhäuser sind nur was für Spießer. Und auch die, die einen Spagat zwischen einem ökologisch-nachhaltigen und stylisch-coolen Holzhaus für unmöglich hielten, sehen, dass es gut und problemlos möglich ist.“

Mit großer Begeisterung überreichte Tilman Sanner von der LBS gemeinsam mit Baufinanzierer Andreas Beck von der Kreissparkasse Miesbach Tegernsee den beiden Familien die Urkunden für ihr „Goldenes Haus“. Der Architektur-Preis – ein Bausparvertrag, auf den bereits 4000 Euro eingezahlt sind – ging an Carolin Mayer-Nowak. „Wir werden das Preisgeld in die Gestaltung der Gemeinschaftsfläche vor dem Haus stecken“, sagt die. Denn obwohl das Haus in nur neun Monaten zwischen März und Oktober 2021 fertiggestellt wurde, die Außenanlagen werden erst 2023 final fertiggestellt.

ak