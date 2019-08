Nach Fall Sina: Ostiner Waldfest startet mit normalem Sicherheitskonzept

Die Wald- und Seefest-Saison am Tegernsee steuert aufs Finale zu. Mit einem bewährten Sicherheitskonzept, das sich auch um den Jugendschutz dreht.

Gmund –Die Tragödie um Sina (17) aus Kreuth, die Sonntagmorgen auf dem Heimweg vom Rottacher Waldfest in einem Bach ertrunken ist, wirft einen finsteren Schatten auf die Waldfest-Saison am Tegernsee. Die steuert mit dem Ski-Club-Fest in Ostin (8. bis 10. August) und dem Wallberger-Fest in Rottach-Egern (Sonntag, 11. August) aufs Finale zu. Dann folgen noch das Wiesseer Seefest (16. August) und der Rosstag in Rottach-Egern (25. August), und der Feier-Marathon ist wieder gelaufen.

Bisher, so eine Zwischenbilanz von Bad Wiessees Polizeihauptkommissar Roman Hörfurter, seien die Feste aus Polizeisicht unspektakulär verlaufen, „abgesehen von der ein oder anderen Rangelei“.

Wäre da nicht der schreckliche Tod der jungen Frau. „Der Fall eignet sich nicht, um Debatten um Sicherheitskonzepte zu führen“, sagt Hörfurter. Diese Konzepte gibt es: 2018 sei es zuletzt aktualisiert worden, in Abstimmung mit allen Veranstaltern.

Dabei spiele vor allem der Jugendschutz eine große Rolle. Dass trotzdem Jugendliche und sogar Kinder Zugang zu Alkohol bekommen und auch das „Vorglühen“, also das Trinken vor dem Fest die Runde macht, sei nur schwer zu verhindern. Hörfurter appelliert an Erwachsene: „Sie sollten sich die Courage und Freiheit nehmen und die Betroffenen zurechtweisen.“ Eine wichtige Rolle hätten auch die Security-Mitarbeiter, die für jedes Fest Pflicht sind, je nach Anzahl der zu erwartenden Besucher.

In Ostin, wo gut und gerne 5000 Waldfest-Fans den Platz am Oedberg bevölkern, sind es mindestens sechs Security-Leute. „Bis zu zwölf Mann stehen bei uns auf Abruf bereit und sind ein eingespieltes Team“, kündigt der Ostiner Ski-Club-Chef Georg Reisberger an. Er versichert, dass der Jugendschutz „sehr sehr ernst“ genommen werde. Das heißt: Keine harten Drinks an unter 18-Jährige. „Wir geben uns alle Mühe für Sicherheit und Kontrollen“, sagt Reisberger und verweist auch auf strenge Auflagen von Parkplatz bis Sperrstunde. „Der schreckliche Fall Sina, der ausgerechnet nach einem Waldfest passiert ist“, betont Reisberger, „trifft uns alle sehr hart.“

Wenn das Wetter mitspielt, beginnt das Ski-Club-Fest am Oedberglift am Donnerstag, 8. August, ab 19 Uhr, Freitag ab 17 Uhr und Samstag ab 17 Uhr. Als Highlight spielt am Samstag die Blas- und Brassband Tromposaund. Bei Regen wird am Mittwoch, 14. August, gefeiert.

