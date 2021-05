Herrenlose Kinderkleidung löst groß angelegte Suchaktion am Tegernsee aus - Fund gibt Rätsel auf

Keine Hinweise auf Unglücksfall

von Gabi Werner schließen

In Gmund-Seeglas lief am Sonntag eine groß angelegte Suchaktion. Am Seeufer wurde die herrenlose Kleidung eines Kindes gefunden. Die Suche erbrachte aber keine Hinweise auf einen Unglücksfall.

Update vom Sonntag, 16.15 Uhr: Inzwischen hat die Polizei den Grund für die Suchaktion bekannt gegeben. Laut Pressebericht ging am Sonntag um 13.25 Uhr bei der Inspektion in Bad Wiessee eine Mitteilung ein, wonach im Bereich Seeglas am Seeufer herrenlose Kleidung eines Kindes und eines Erwachsenen liegen soll.

Tegernsee: Kinderkleidung löst Großeinsatz aus - Hubschrauber im Einsatz

Eine Streifenbesatzung konnte die direkt am Wasser liegende Kleidung des Erwachsenen nach einiger Zeit zuordnen. Sie gehörte zu einer Person, die sich etwas entfernt am Seeufer aufhielt. Die Kinderbekleidung gibt jedoch weiter Rätsel auf. Laut Polizei handelt es sich um braune Kinderschuhe in Größe 22, eine schwarze Stoffhose und Socken.

+ Diese herrenlose Kinderkleidung am Seeufer war Anlass für die Suchaktion. © Andreas Leder

Nachdem ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Seefläche im Bereich Seeglas, der obere Bereich der Mangfall sowie die Uferbereiche des Sees und der Mangfall abgesucht. An der Suche waren die Feuerwehr Gmund, die Wasserwacht Bad Wiessee, die DLRG Gmund, die Rettungshundestaffel Oberland, die DLRG Tegernsee, die Wasserwacht Rottach-Egern, der Polizeihubschrauber und das Polizeiboot der Wiesseer Polizeiinspektion beteiligt.

Tegernsee: Suchmaßnahmen ergebnislos eingestellt - keine passende Vermisstenanzeige

Aktuell liegt keine zum Sachverhalt passende Vermisstenanzeige vor. Bei der Suche wurde auch nichts gefunden, was den Verdacht eines Unglücksfalls bestätigen würde. Gegen 16.15 Uhr wurden die Suchmaßnahmen am Einsatzort größtenteils eingestellt.

Erstmeldung:

Gmund - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter auch die Feuerwehr und die Rettungshundestaffel, wurden am Sonntagnachmittag nach Gmund beordert. Am so genannten Hundestrand - in der Nähe des Mangfallstegs - läuft eine Suchaktion. Auch ein Hubschrauber kreist mittlerweile über dem Gebiet. Zu den Hintergründen will die Polizei in Kürze etwas bekannt geben.

gab