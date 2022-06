Tegernseer Tanzlmusi bläst zum Fest

Teilen

Seit 15 Jahren gibt es die Tegernseer Tanzlmusi. Nun haben (v.r.) Sepp Spiel, Seppi Stieglmeier, Thomas Eberl, Hans Dießl, Sepp Seestaller, Klaus Miller und Klaus Leitner eine CD aufgenommen und stellen sie bei den Festtagen in Niemandsbichl vor. © privat

Es stimmt. Auch junge Burschen werden älter. Die Tegernseer Tanzlmusi feiert ein kleines Jubiläum. Seit 15 Jahren gibt es nun diese Volksmusikformation mit den sieben Musikanten, die alle aus dem Tegernseer Tal stammen. Bei Festtagen in Niemandsbichl stellen sie dazu ihr Album vor.

Gmund – Musiknarrisch waren sie, als sie die bis dahin eher ungewöhnliche Besetzung für eine Tanzlmusi-Gruppe gründeten: Zwei Flügelhörner, zwei Bassflügelhörner, Tuba, Gitarre und diatonische Ziehharmonika. Der Sound zog rein, zog an. Auch wenn es freilich frech ist, zu dieser Art Musi dieses Fremdwort herzunehmen. Im gesamten Alpenraum sind die sieben Burschen zu Auftritten eingeladen. Und nicht nur da: Sogar in Palo Alto, in New York und in Singapur hat man sie schon gehört. Sie spielen in unterschiedlichen Besetzungen, wenn es gewünscht ist.

Musiknarrisch sind sie noch immer. Nur, das Leben geht halt weiter. Von den Gründungsmitgliedern sind nicht mehr alle dabei, aber sie helfen noch aus, wie Seppi Bogner und Martin Wiesner, wenn sie gebraucht werden. Doch an ihnen sieht man: Die Burschen stehen heute alle mitten im Leben, haben Familien, ein Geschäft oder eine Wirtschaft. Da wird’s schon eine Herausforderung, das Musikantenleben weiterzuführen.

15 Jahre Tegernseer Tanzlmusi: Zum Jubiläum eine neue CD

Zum Jubiläum haben sie bei Bogner Records in Rottach-Egern eine CD aufgenommen. Volksmusik, Blasmusik und Oberkrainertitel wurden eingespielt. „Schneidig unterwegs“ heißt sie. So wie die Burschen es halt auch sind. „Besonders freut es uns, dass über die Hälfte der Titel auf dieser CD aus eigener Feder stammen“, sagt Thomas Eberl, der für alle die Auftritte koordiniert.

Den Auftakt bei den Aufnahmen macht das gleichnamige Stück „Schneidig unterwegs“ von Seppi Stieglmeier, dann gibt es den Oberacher Boarischen, den Eberl geschrieben hat. Und ein Stück, auch aus seiner Feder, das „Beim Aibl“ heißt, eine g’rechte Polka ist wohl für den gleichnamigen Wirt von Kreuth eine Hommage. Aber auch ein Tobi-Reiser-Stück, „Goldeggwenger Boarischer“, ist dabei und eine Volksweise. „Bins a junger Witwer“ heißt diese. Da gibt es zur Polka auch Gesang. Ebenso wie beim Blasmusik-Klassiker „Kannst du Knödel kochen“. Klingt dynamisch, und die Musik ist so temperamentvoll, wie man sie schätzt und kennt. Es zeichnet die Tegernseer Tanzlmusi eben aus, dass Sepp Spiel und Stieglmeier (Bassflügelhorn), Eberl, Hans Dießl und Sepp Seestaller (Flügelhorn), Klaus Miller (Gitarre) sowie Klaus Leitner (Ziach) eine echte Musi machen. Doch da ist auch der Punkt, der das gemeinsame Musikantenleben schwer getroffen hat. Sepp Lechner wurde 2020 völlig unerwartet aus dem Leben gerissen. Er hinterließ eine Lücke, die alle noch schmerzt. Darum widmen sie die CD seinem Gedenken und feiern zur Veröffentlichung das Leben.

Am Donnerstag, 16. Juni, wird die CD in Niemandsbichl bei Gmund mit einem großen Musikantentreffen vorgestellt. Dazu kommen die Tiroler Wirtshausmusi, die Hallgrafen Musikanten, die Göllwurz’n Musi und die Riederinger Musikanten. „Wir werden aufspielen, dass die Engerl im Himmel mittanzen“, verspricht Thomas Eberl. Zünftig und schneidig eben. Bleibt zu hoffen, dass der Petrus es nicht zu sehr krachen lässt.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee.

Gmunder Festtage: Hier ist das Programm

In Niemandsbichl zwischen Gasse und Ostin beginnen die Festtage an diesem Donnerstag (16. Juni) mit dem Fest der Tegernseer Tanzlmusi, von 12 Uhr bis in die Nacht mit Barbetrieb. Am Freitag, 17. Juni, folgt das 1. Antlass Brass Festival (Einlass 14 Uhr, Eintritt 30 Euro), bei dem die Kaiser Musikanten, die Brauhaus Musikanten, Allgäu6, die Musikatzen und der Oberland Express aufspielen. Die Firma Kernbohrungen und Betonschneiden Seestaller GmbH feiert damit ihr 15-jähriges Bestehen. Für die Bewirtung sorgen bei den Festtagen Gmunder Ortsvereine.

Die frisch eingespielte CD der Tegernseer Tanzlmusi gibt es für 19 Euro unter www.tegernseer-tanzlmusi. de/shop.

Sonja Still