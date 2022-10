TV-Experiment in Gmund - Testlauf für ein autofreies Leben auf dem Land

Von: Christina Jachert-Maier

Die Mitnahmebank in Gmund gehört zum TV-Experiment zum Thema autofreies Leben auf dem Land. Marlies Huber will zum Geigenunterricht. Die Bank steht noch bis Mittwoch und kann von allen genutzt werden. © privat

Wie lässt es sich autofrei auf dem Land leben? Das ist Thema eines TV-Experiments, in Auftrag gegeben vom ProSieben-Magazin Galileo. Als Test-Gemeinde wurde Gmund ausgewählt. Darum steht dort aktuell eine Mitnahmebank.

Gmund – Die Herausforderung heißt: vier Wochen ohne Auto. Für Städter eine leichte Aufgabe, für Menschen auf dem Land schwer zu bewältigen. „Ganz ohne Auto geht’s auf dem Land nicht“, hatte Gmunds Bürgermeister Alfons Besel erst vor Kurzem bei der Lastenradschau in Seeglas festgestellt. Im TV-Experiment von Galileo wird untersucht, ob es nicht doch geht. Und zwar in Gmund. „Wir haben bei etlichen Gemeinden angefragt, und in Gmund haben sich die meisten Teilnehmer gemeldet“, berichtet TV-Journalistin Daniela Schiffer. Die freie Journalistin gehört zum Team der Produktionsfirma, die das Experiment im Auftrag des ProSieben-Magazins Galileo durchführt.

Acht Haushalte machen mit

Acht Haushalte haben sich auf das Experiment eingelassen, insgesamt sind 16 Erwachsene und zwei Kinder dabei. Gemeldet hatten sich zuerst zehn Haushalte. „Zwei sind wieder abgesprungen“, sagt Schiffer. Es gehört schon einiger Mut dazu, das Auto wirklich und in jeder Situation stehen zu lassen – und das unter dauernder Beobachtung eines Kamerateams. „Es ist ein Alltagsstresstest“, erklärt Schiffer.

Mitnahmebank an der Ortsdurchfahrt

Um ihn zu meistern, sind kreative Lösungen gefragt. Darum hat das Team ein Angebot einbezogen, das es eigentlich nicht gibt. Eine Mitnahmebank in Gmund, gut sichtbar an der Ortsdurchfahrt beim Parkplatz des Haushaltswaren-Geschäfts Straßer platziert. Den Standort zu finden und mit den Behörden abzustimmen, sei nicht leicht gewesen, berichtet Schiffer. Die Mitnahme funktioniert auch nur in eine Richtung, nämlich ins Tegernseer Tal hinein. An der Bank hängen an langen Ketten drei Schilder, mit der Nutzer die gewünschte Richtung kundtun können: Rottach. Wiessee oder Tegernsee. Für das Experiment hat Teilnehmerin Marlies Huber getestet, ob sie per Mitnahmebank schneller zum Geigenunterricht nach Rottach-Egern kommt. Als Alternative zum Bus, mit dem sie ziemlich lange braucht, bis sie an Ort und Stelle ist.

Sendetermin im November

Ob’s geklappt hat mit dem schnellen Transfer zur Geigenstunde, verraten die Akteure noch nicht. Es soll ja spannend bleiben bis zur Ausstrahlung des Fernseh-Experiments. Der Sendetermin stehe noch nicht fest, voraussichtlich Mitte bis Ende November, meint Schiffer.

Die Mitnahmebank steht noch bis Mittwoch, 12. Oktober, an ihrem Platz. Testen und nutzen kann sie jeder. Um herauszufinden, ob und wie stark die Mitnahmebank angenommen wird, hat das TV-Team eine Info-Tafel mit QR-Code angebracht. Nutzer werden gebeten, eine Nachricht oder ein Selfie an den QR-Code zu schicken.

„Ich bin gespannt, was da für Reaktionen kommen“, sagt Bürgermeister Besel. Die Mitnahmebank sei kein Projekt der Gemeinde, werde aber von ihr unterstützt. Überhaupt freue sich die fahrradfreundliche Gemeinde Gmund darüber, Schauplatz des TV-Experiments zu sein, meint Besel.

Mitnahmebank in Irschenberg war kein Erfolg

Ganz neu ist die Idee einer Mitnahmebank im Landkreis Miesbach nicht. 2016 wurden zwei grüne Sitzbänke in Irschenberg und Miesbach aufgestellt. Doch die Idee, auf diese Weise eine bequeme Verbindung zwischen dem Dorf und der Kreisstadt herzustellen, erwies sich in der Praxis als Fehlschlag. „Die Leute haben die Bank zum Ausruhen genutzt und sich gewundert, wenn jemand angehalten hat und sie mitnehmen wollte“, erinnert sich Josef Harraßer, der damals involviert war und heute im Gmunder Rathaus arbeitet.

„Es entschleunigt sich alles“

Das Galileo-Experiment läuft jetzt seit zweieinhalb Wochen. Erste Erkenntnisse zeigten sich schon, berichtet Schiffer. „Es entschleunigt sich alles.“ Aber auch: „Es geht Freiheit verloren.“ Das anhaltende Regenwetter der vergangenen Woche hat die Sache nicht leichter gemacht. Ob die Testpersonen auch nach den vier Wochen aufs Auto verzichten, bleibt vorerst offen.