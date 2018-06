Tölzer Straße: Endlich gibt es ein Datum für das Ende der Total-Sperre

Das warten hat bald ein Ende - sehr bald. Schon in etwas mehr als zwei Wochen soll die Tölzer Straße geöffnet werden - für Autos! Vorher gibt es allerdings noch größere Behinderungen.

Gmund - Die gute Nachricht vorweg: Gmund wird am Freitag, 22. Juni, erlöst. Ab gibt es wieder freie Fahrt durch die ganze Tölzer Straße durch. Unglaublich, aber wahr. Zumindest, wenn nichts dazwischen kommt. Das Wetter könnte der Gemeinde noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Denn die richtig großen Arbeiten kommen erst noch: die Asphaltierung der ganzen Straße mit allem Drum und Dran. Und das wird auch wieder zu schmerzhaften Sperren führen - und zwar schon ab Montag, 11., bis mindestens Freitag, 15., Juni. Danach gibt‘s noch eine Woche Kleinarbeiten, während denen die Anwohner wohl schon fahren dürfen, bis dann am Freitag drauf die finale, absolute, endgültige Freigabe kommen soll. Die Gemeinde berichtet im Detail:

Am Montag 11. Juni 2018 - bis ca. 10 Uhr wird die Tragschicht im Bereich oberhalb und unterhalb des Bahnüberganges eingebaut. In diesem Zeitraum müssen die Anlieger der Bernöckersiedlung / Am Hag in Richtung Bichlmairstraße ausfahren. In der Zeit ab ca. 10 Uhr bis ca. 13 Uhr - wird die Asphalttragschicht im Bereich der Zufahrt zur Bernöckersiedlung eingebaut. In diesem Zeitraum - ca. 10 Uhr bis ca. 13 - ist eine Ausfahrt von der Bernöckersiedlung in die Tölzer Straße nicht möglich. Ausfahrt ist erst wieder ab ca. 13 Uhr möglich. Ab ca. 13 Uhr wird die Asphaltbinderschicht im Bereich Bahnübergang bis zur Mitte der Einfahrt Bernöckersiedlung ausgeführt.

Ab Dienstag, 12. Juni 2018, wird ab der Mitte Kreuzungsbereich Einfahrt Bernöckersiedlung/Tölzer Straße die Asphalttragschicht und die Asphaltbinderschicht in Richtung Bichlmairstraße eingebaut. Die Ausfahrt aus der Bernöckersiedlung ist in Richtung Finsterwald möglich.

Am Mittwoch, 13. Juni 2018, wird in den Gehwegen die Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht eingebaut. Der Fußgängerverkehr wird hierbei auf der Fahrbahn geführt. Die Anlieger der Bernöckersiedlung/Am Hag, sowie die unmittelbar an die Baustelle anliegenden Anwesen im Baubereich werden durch die Gemeinde Gmund und die Firma Hans Holzner informiert.

Am Donnerstag, 14. Juni 2018 wird die Asphaltdeckschicht im gesamten Verlauf der Tölzer Straße eingebaut. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Tölzer Straße am Donnerstag ab 7 Uhr bis Freitag 15. Juni 2018, 6 Uhr von der Einmündung Bichlmairstraße bis zur Zufahrt zur Realschule für den gesamten Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt ist. Fußgängerverkehr am Gehweg ist möglich.

Untertags wird asphaltiert, in der Nacht muss der Asphalt auskühlen und darf nicht befahren werden. Bei entsprechenden Witterungsverhältnissen ist die Tölzer Straße, die Einmündungen Bichlmairstraße, Friedensweg und Bernöckersiedlung für den Anliegerverkehrab Freitag, 15. Juni 2018, ab ca. 6 Uhr früh wieder befahrbar. Bei Schlechtwetter sind witterungsbedingte Verschiebungen möglich.

Alle Anlieger werden gebeten ihre Fahrzeuge an den betreffenden Tagen rechtzeitig aus dem Baubereich herauszufahren.

Ab Montag, 18. Juni 2018, werden die Fertigstellungsarbeiten und Restarbeiten wie Bankette, Abrunden der Randsteine, Markierungsarbeiten, Beschilderungsarbeiten usw. ausgeführt.

Die Verkehrsfreigabe der Tölzer Straße ist für Freitag, den 22. Juni 2018 geplant.

