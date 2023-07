Toller Sport bei ungemütlichem Wetter: 1000 Teilnehmer sorgen trotz Regenwetter für Teilnehmerrekord

Die besten Frauen: Siegerin Kristi Bajtai (M.), Anna Damböck (r.) und Michaela Köster. © THOMAS PLETTENBERG

Es war eine Auflage mit Rekorden: 1000 Teilnehmer zählte gestern der 24. Tegernsee Triathlon in Gmund – so viele wie noch nie. Und trotz der nasskalten, windigen Witterung säumten Tausende von Zuschauern die Lauf- und Radstrecken. Es war ein einziges Triathlon-Fest!

Gmund – Mit einem ungeheurem Vorsprung von fast drei Minuten entstieg Jonas Wiehler (TVE Triathlon Eggenfelden) nach 1,5 Kilometer Schwimmen dem Tegernsee und rannte in die Wechselzone. „Schwimmen ist schon meine Stärke“, sagte Wiehler später. Auf der zweiten Runde der 40 Kilometer langen Radstrecke aber musste sich der Eggenfeldener dann Jonas Stengel (Arriba Göppersdorf) geschlagen geben. „Die erste Radrunde war brutal schnell“, erzählte der spätere Sieger über die olympische Distanz, „aber in der zweiten habe ich ihn einholen können.“

Stengel gab seinen Vorsprung auch auf der zehn Kilometer langen Laufstrecke nicht mehr ab und gewann mit 2:03:04 Stunden. Wiehler dagegen musste sich dort noch mal überholen lassen – von keinem Geringeren als Lokalmatador Andreas Lenz (Medius Schachenmeier Bike Base Team), der mit einer Zeit von 2:04:32 Stunden Zweiter wurde. Bereits eine Woche zuvor hatte er den Sprint-Wettbewerb beim Alpentriathlon in Schliersee gewonnen. „Es war echt super“, resümierte Lenz im Ziel und klatschte mit Wiehler ab, der beim Laufen mit Seitenstechen zu kämpfen hatte.

Es war nass, es war kalt, es war windig. Trotzdem konnte es Kristi Bajtai (TuS Fürstenfeldbruck) bei der Abfahrt auf der Radstrecke von Ostin Richtung Seeglas nicht schnell genug gehen: „Da hab’ ich den Männern vor mir zugeschrien: ,Gebt doch Gas, seid nicht so Weicheier’“, sprudelte es aus der quirligen Siegerin über die Olympische Distanz (2:30.00) heraus. „Dieses Wetter war perfekt für mich.“

Da war die Zweitplatzierte Anna Damböck (2:30:12) nicht ganz so einverstanden, zumal sie mit einer Blase am rechten kleinen Zeh kämpfte. „Der Schwimmstart war ganz schön krass. Da bin ich sogar fast in Panik geraten und war kurz vor dem Aufgeben.“

Die Besten auf der olympischen Distanz: Sieger Jonas Stengel (M.), Andreas Lenz (l.) und Jonas Wiehler. © THOMAS PLETTENBERG

Klar, Bürgermeister Alfons Besel schickte mehr als 600 olympische Starterinnen und Starter um 9 Uhr in den 21 Grad kalten Tegernsee; da wurde es hier und da schon mal eng im Wasser. Allerdings reichte es später für Damböck trotz Blase noch, dass sie sogar Michaela Köster (Medius Schachenmeier Bike Base Team) einen Kilometer vor dem Ziel überholte. „Ja, aber das war mir wurscht“, erklärte die Gmunderin strahlend, die mit 2:31:16 hervorragende Dritte wurde. „Mir ging es echt noch besser als in Schliersee.“

Erfolgreich auf Krücken

Mit großer Verwunderung unter den vielen Zuschauern entstieg Inka Ebner dem Wasser: Ein Freund reichte ihr die Krücken, sodass die Schwimmerin aus Norwegen in die Wechselzone zum Rad laufen, humpeln, staksen konnte. „Ich hatte vor einem Monat einen Unfall mit dem Rad beim Trainieren“, erzählte Ebner später im Ziel. Dabei zog sie sich einen Oberschenkelbruch im linken Bein zu. Den Triathlon am Tegernsee aber absagen, das kam für sie nicht in Frage. Also, meldete sie auf Staffel um und verpflichtete mit Agnes Bergholt eine Freundin als Läuferin. „Denn Laufen, das schaffe ich wirklich nicht.“

Radfahren war aber genauso wie das Schwimmen für sie kein Problem. Gut 31 Minuten benötigte Inka Ebner für die 1,5 Kilometer im Wasser, 1:19:36 Stunden für die Radstrecke. Keine Schmerzen unterwegs? „Nur beim Laufen in die Wechselzone“, verriet sie und lachte. Das Team Norge belegte so bei den Frauen den zweiten Rang.

Starke Leistung der Maloja Pushbikers

Die absolut schnellste Zeit (1:59:42) bei den olympischen Staffeln hatten die Maloja Pushbikers zu verzeichnen: Mit Sara Aringsmann als Schwimmerin sowie Julian Kolarz als Radfahrer, beide aus Holzkirchen, waren schon zwei Top-Athleten für zwei Disziplinen am Start. Mit Gabriel Wimmer aus Neubeuern fanden sie einen perfekten Lauf-Teampartner, der gestern prompt mit 35:15 Minuten die Bestzeit über die zehn Kilometer lange Laufstrecke erreichte. „Der is brutal gelaufen“, zollte Führungsradler Hans Windisch im Ziel Respekt. „Es lief einfach super“, entschuldigte sich Wimmer schon fast.

Der Schnellste über die Sprint-Distanz (600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen), über die anschließend etwa 400 Teilnehmer an den Start gingen, war Patrick Kilian (TSV Jahn Freising): „Ich bin zum ersten Mal hier, aber das war ein megageiler Wettkampf, echt wunderschön“, schwärmte er nach 1:00:40 Stunden. Das Hügelige mache ihm nichts, „ich bin einfach nach Gefühl gelaufen“.

Im Nizza-Modus auf Platz zwei

Darauf musste sich auch Lina Kronschnabel verlassen: Die 21-Jährige vom Medius Schachenmeier Bike Base Team hatte sich für den Tegernsee Triathlon gar nichts ausgerechnet. „Wir waren letzte Woche noch auf der Mitteldistanz in Nizza am Start, dann bin ich die Woche umgezogen.“ Ja, und dann funktionierte auch noch ihre Uhr nicht im Wasser. „Also war ich ganz unbeschwert und hab’ mir keinen Druck gemacht“, erzählte sie lachend. Prompt stand nach 1:14:49 Stunden der zweite Platz über die Sprintstrecke hinter der Siegerin Charlotte Albrecht (SC Wasserfreunde/1:14:24) zu Buche. Da war die Freude umso größer.

Das war auch bei Veranstalter Peter Targatsch nach vier Stunden Wettkampf der Fall: „Ich bin erst zufrieden, wenn alles gut über die Bühne gegangen ist.“ Aber hier konnten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht, DLRG und Sanitätsdienst MHD Entwarnung geben: Bis auf Kleineres sei nichts Dramatisches passiert trotz der widrigen Witterungsbedingungen. „Dann kann man schon sagen, dass das heute rekordverdächtig war“, resümiert Targatsch. „So viele Teilnehmer, so viele Zuschauer wie noch nie und eine Riesenstimmung.“

Annika Prem