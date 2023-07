Im Fall von Trockenheit: Waakirchen und Gmund wollen sich gegenseitig mit Wasser versorgen

Von: Klaus Wiendl

Teilen

Grund zur Besorgnis: die Ergebnisse der Grundwasser-Messstationen des Wasserwirtschaftsamts. © Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

Waakirchen und Gmund wollen sich gegenseitig mit Wasser versorgen, wenn es hart auf hart kommt. In dem Verbund sieht Bürgermeister Norbert Kerkel die bessere Alternative zu einem weiteren Brunnen.

Gmund/Waakirchen – Noch ist nichts in trockenen Tüchern, doch die Planungen laufen bereits für den Ernstfall, wenn es „hart käme“. Sollte bei einer der beiden Gemeinden das Wasser nicht mehr ausreichen, würde es dann von der anderen versorgt werden. So die Idee. Denn der sinkende Grundwasserspiegel rückt näher an den Landkreis heran.

Die Meldungen über sinkende Grundwasserspiegel nördlich von Holzkirchen beunruhigen auch so manchen Ortsvorsteher im Tegernseer Tal. Nicht nur, dass sich Tegernsee und der größte Wasserversorger (WVV) Rottach-Egerns, der WVV Egern, in den nächsten Jahren neue Quellen samt Tiefbrunnen erschließen müssen, auch Gmund und Waakirchen planen Veränderungen. Ein Notverbund wird bereits in einer Machbarkeitsstudie untersucht.

Bürgermeister: Verbund besser als neuer Brunnen

Der Hintergrund ist, sagt Bürgermeister Norbert Kerkel aus Waakrichen, „bevor wir wieder einen weiteren Brunnen bohren, haben wir Gmund als Nachbargemeinde angefragt. In der Hoffnung, dass wir diese Notversorgung nie brauchen, ist dieser Verbund die bessere Lösung. So wie es aussieht, hat Gmund für den Ernstfall eines Notverbundes genügend Wasser.“ Eine Leitung für den Notfall bestehe bereits mit der Nachbargemeinde Reichersbeuern.

Norbert Kerkel, Waakirchens Bürgermeister. © Thomas Plettenberg

Noch aber sei man mit Gmund in der Phase von Untersuchungen, wie dies am besten funktionieren könnte. „Voraussetzung ist auch, dass die Wasser zusammenpassen“, erklärt Kerkel. Aufschlüsse darüber erhoffe man sich von Untersuchungen einer Machbarkeitsstudie. „Wichtig aber ist die technische Lösung, wie und wo kommen wir am besten zusammen“.

Ingenieurbüros prüfen notwendige Schritte

Kerkel glaubt, dass der Zusammenschluss wohl an der Abfüllanlage der Herzoglichen Brauerei an der Kreuzstraße erfolgen könnte. Noch sei dies aber nicht konkret, aber Kerkel sieht dort eine Möglichkeit der Verbindungen mit dem Wassernetz von vier Versorgern für Gmund.

Alfons Besel, Gmunds Bürgermeister. © Thomas Plettenberg

Dort sind bereits „zwischen den großen Wasserversorgern Notverbünde möglich“, erläutert Gmunds Bürgermeister Alfons Besel auf Anfrage unserer Zeitung. Die Ingenieurbüros, die von beiden Gemeinden beauftragt wurden, müssten nun entscheiden, ob und was für den weitergehenden Notverbund umzurüsten sei.

Dafür gibt es laut Kerkel zwar noch keine Zeitvorgabe, „doch wir wollen dies jetzt sukzessive umsetzen“, kündigt der Bürgermeister an. „Wir wollen eine Sicherheit haben, wenn es hart käme“. kw