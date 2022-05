Trotz schwankender Preise: Das Gmunder Volksfest soll bezahlbar bleiben

Von: Gabi Werner

Teilen

Der Aufbau des Festzelts in Gmund hat inzwischen begonnen. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann das Volksfest wieder stattfinden, allerdings hadert die Wirtsfamilie mit schwankenden Preisen der Zulieferer. © Thomas Plettenberg

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Volksfest nach Gmund zurück. Trotz steigender Preise sollen die Angebote bezahlbar bleiben. Die Maß Bier gibt‘s nach wie vor für unter zehn Euro.

Gmund – Während das weiß-blaue Riesenrad in Seeglas bereits seine Runden dreht und einen Hauch von Volksfeststimmung verströmt, sind nun auch die Vorbereitungen fürs eigentliche Spektakel angelaufen: Die Festwirts-Familie Fahrenschon hat mit dem Aufbau des Gmunder Volksfestes am Fischerweg begonnen. Die laufende Baustelle des E-Werks in der Max-Obermayer-Straße liegt laut Josef Harraßer vom Technischen Bauamt in Gmund weiter im Zeitplan und stehe dem Aufbau nicht im Wege. Bis zum Volksfest-Start am Donnerstag, 12. Mai, soll alles soweit fertig sein, dass die Traditions-Veranstaltung ungehindert stattfinden kann.

Festwirtin: Lieferanten schicken fast täglich neue Preislisten

Die Rahmenbedingungen sollten also stimmen. Unterdessen bemüht sich die Festwirts-Familie nach eigenen Worten darum, „ein Fest mit bezahlbaren Preisen für die ganze Familie und die gesamte Bevölkerung“ auf die Beine zu stellen. Kein einfaches Unterfangen, wie Festwirtin Claudia Fahrenschon erklärt. Die meisten Lieferanten könnten derzeit keine festen Garantien geben, zu welchen Preisen sie ihre Produkte liefern können und würden fast täglich neue Preislisten schicken. „Die Schwankungen und auch der Anstieg der Preise nach oben sind derzeit riesig“, teilt die Familie mit. Wenig überraschend: Besonders betroffen sind das Gas für den Hendlgrill und das Öl für die Pommes und den Backfisch. Aber auch die hohen Treibstoffpreise würden ihm Sorge bereiten, sagt Festwirt Christian Fahrenschon.

Die Maß Bier kostet beim Gmunder Volksfest heuer 9,80 Euro

Trotz der gestiegenen Kosten habe man Wert darauf gelegt, die Verkaufspreise für die Gmunder Volksfestbesucher moderat zu halten. „Beim Bierpreis hat sich meine Frau durchgesetzt“, erzählt Fahrenschon und lacht. Die Maß kostet dieses Jahr 9,80 Euro – und damit weiterhin unter zehn Euro. Ähnlich gestaltet sich der Preis fürs halbe Hendl.

Volksfest in Gmund läutet traditionsgemäß die Festerl-Saison ein

Das Gmunder Volksfest läutet traditionsgemäß die Festerl-Saison rund um den Tegernsee ein. „Nach der intensiven Planung und Organisation in den letzten Monaten freuen wir uns schon sehr darauf, unsere Gäste wieder im Festzelt begrüßen zu dürfen“, sagt Claudia Fahrenschon. Neben dem Hendl-Klassiker stehen auch Schweinshaxn und Steckerlfisch auf der Speisekarte. Am Sonntag, 15. Mai, kommt zudem frisch gegrillte Bauernente mit Blaukraut und Knödel auf den Biertisch.

Volksfest beginnt wie gewohnt mit Freibier und Einzug ins Festzelt

Zum Auftakt am Donnerstag, 12. Mai, knüpfen Gemeinde und Festwirt an die Gewohnheiten aus Vor-Corona-Zeiten an. Um 18 Uhr gibt’s zunächst einen Freibierausschank am Rathaus, ehe der Einzug ins Festzelt und der Bieranstich durch Bürgermeister Alfons Besel folgen. Bis Montag, 16. Mai, ist dann ein abwechslungsreiches Programm im Festzelt geboten. Am Freitag beispielsweise ist großer Familientag mit ermäßigten Preisen, einem Kinder-Parcours und einem Kasperl-Theater. Am Samstagnachmittag trifft sich die Trachtenjugend im Zelt, am Abend sorgt die Band Cagey Strings für Partystimmung. Der Seniorennachmittag steht dann für Montag auf dem Programm. Rund ums Zelt sind die Schausteller mit ihren Buden und Fahrgeschäften vertreten. Auch für sie ist es eine Rückkehr nach langer Corona-Zwangspause.

So können die Besucher reservieren

Reservierungen von Tischen für Vereine und Firmen sind jederzeit online auf www.fahrenschon-festzelte.de oder telefonisch unter 08031/4092102 möglich.

gab