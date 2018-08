Typisch irritierend - typisch Kordecki

Die Achtsamkeit für das Wesen der Dinge steht im Zentrum der Arbeit von H- Lucia Kordecki. Am Dienstag kann die Gmunder Künstlerin ihren 80. Geburtstag feiern. Dazu zeigt sie die Retrospektive „8“ im Gmunder Jagerhaus.

Gmund – Menschen findet man in H. Lucia Kordeckis hyperrealistischen, symbolhaften Gemälden selten, eher die Spuren, die sie hinterlassen haben, oder die Atmosphäre, die ihre Abwesenheit prägt. So perfekt real die von ihr in Öl auf Leinwand gebannten Räume und Situationen auch scheinen, den Betrachter, der sich Zeit nimmt zum genaueren Hinsehen, beschleicht unwillkürlich das Gefühl: Da stimmt doch irgendwas nicht. Das gilt für ihre Stillleben, die Landschaftsbilder, aber auch die Tierporträts.

Kordecki arbeitet mit dem Mittel der Verfremdung, die wiederum auf ihrem Gespür für die Energie einer Situation und das Wesen der Dinge basiert. Der Stubentiger mutiert bei genauem Hinsehen zum Panther im Dschungel. Mondgöttin Selene wendet sich nicht etwa dem Mond, sondern einer kalten Sonne zu. Die Blüten wehen aus dem lichten Zimmer nach draußen und nicht, wie erwartet, herein. Kordecki hat ein Faible für das Symbolistische, vom Duktus her erkennt man in ihren Arbeiten eine Verbeugung in Richtung René Magritte.

Die Künstlerin mit ihrer eleganten Ausstrahlung lacht verschmitzt und gesteht: „Ich mag es zu irritieren.“ Inspiriert wird sie vom Alltäglichen, von Erfahrungen und Gesprächen, von Bildern in Zeitschriften, von Aussagen von Personen im öffentlichen Leben, von Kunst wie etwa Sergei Prokofjews Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“. „Es kann das Bild vom Sofa Siegmund Freuds sein, das mich regelrecht flasht und dann so bewegt, dass ich es geradezu abbilden muss. Weil es wider Erwarten nicht klinisch schlicht daherkommt, sondern mit den roten Kissen und der an einen Perserteppich erinnernden Decke eher orientalisch-schwülstig.“ Dass auf dem Gemälde dann passend zu Freud und seiner Traumdeutung endlose Gänge mit teils geöffneten Türen zu sehen sind, macht es zu einem typisch irritierenden Kordecki.

„Ich liebe es, präzise zu arbeiten“, sagt die Künstlerin mit Blick auf so manches Stillleben, auf dem sie Spitzenbordüren und Falten in Papier oder Damast-Tischdecken Schatten werfen lässt, sodass das Werk wie eine 3 D-Fotografie wirkt. „Die Abstraktion hat mich nie gereizt. Abstrakte Kunst empfinde ich oft als zu beliebig“, stellt Kordecki klar. „Meine Ambition lag immer in der technischen Umsetzung und ihrer Perfektionierung.“ Ihr Lebenswerk mag sie deshalb auch nicht in Abschnitte oder Phasen unterteilen. Man sei doch eher abhängig von Stimmungen und Seelenzuständen. Analog dazu habe sich über die zurückliegenden Jahre je nach Lebenssituation die Farbigkeit in ihrer Kunst entwickelt.

Dass es die am, 28. August 1938 in Posen geborene, 1945 geflüchtete und dann in Berlin herangewachsene Künstlerin nicht immer leicht hatte, sieht man jenen Bildern ohne Farbigkeit an. 1961 schloss Kordecki die Hochschule für Künste in Berlin mit einem Diplom für Grafikdesign ab, zog mit ihrem Mann aufgrund der politisch prekären Situation in Berlin an den Tegernsee, wo sie sich mit dem Quadriga-Atelier selbstständig machten. Tochter Anja kam hier zur Welt, dann zog es die Familie nach Hamburg, wo der Gatte als Art Director für das Zeit-Magazin beschäftigt war. Als die Ehe zerbrach, kam Kordecki zurück an den Tegernsee, den sie immer als ihre Heimat empfunden hat. Sie arbeitete für einen Grußkartenverlag, als Grafik-Designerin für das Magazin Charivari und in einer Wiesseer Klinik als Hausdame. Parallel dazu schuf sie ihre Gemälde, mit Gegenständen, die stets mehr ausdrücken, als es auf den ersten Blick scheint.

Wie das Bild „Die Neunte“ mit acht glänzenden und einer noch in Papier verpackten Orange. Wen Kordecki mit ihrer Arbeit ein wenig Achtsamkeit gelehrt hat, der erkennt, dass dieses Stillleben in seinen Farben der Reife eine Art Selbstbildnis ist: Acht Jahrzehnte ihres Künstlerlebens sind bereits entdeckt. Ein weiteres gilt es jetzt auszupacken: „Mal sehen, welche Funken mich im kommenden Lebensjahrzehnt entzünden“, sagt Kordecki. „Ich habe das Gefühl, es werden neue Impulse sein.“

Die Ausstellung

Die Ausstellung von H. Lucia Kordecki im Gmunder Jagerhaus wird am Freitag, 31. August 2018, um 18 Uhr eröffnet. Sodann ist sie bis Samstag, 8. September, täglich von 15 bis 18 Uhr zu sehen.