Solarpark direkt am Tegernsee? Heftige Diskussion im Gemeinderat

Von: Gerti Reichl

Auf dieser Fläche bei Zahlersberg könnte ein Solarpark entstehen. Im Hintergrund ist die Bundesstraße von Miesbach nach Bad Tölz zu erkennen. © Stefan Schweihofer

Unabhängig werden in Sachen Energieversorgung: Der Gmunder Thomas Lix (45) denkt intensiv darüber nach, nicht erst, seit der Krieg gegen die Ukraine dieses Thema befeuert.

Gmund - Seit 1992 ist der Hof im Weiler Zahlersberg, den Lix von seinem Vater geerbt hat, kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr. Die Wiesen rundum hat er verpachtet, Kühe weiden darauf, Mais wird angebaut. Lix ist ein gefragter Schreinermeister, hat hier seine Werkstatt und betreibt nebenher eine Gin-Destillerie im Hof. Schon länger tüftelt er an der Idee, auf einem seiner Grundstücken zwischen dem Hof und der B 472 eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit insgesamt 81 000 Quadratmetern zu errichten. Eine Firma, zuständig für die Technik, hat Thomas Lix inzwischen an der Hand. Er selbst würde sein Berufsfeld um das eines Stromhändlers erweitern. „Wir müssen umdenken“, sagt Lix und beschreibt, wie er sich das Projekt vorstellt: Unter der 2,20 Meter hohen, aufgeständerten PV-Anlage könnten ganzjährig robuste Rinder weiden, Bienen könnten sich an Wildblumen erfreuen. Zurück zur Natur und trotzdem Richtung Zukunft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.)

Tegernsee: Solarpark auf der Wiese - Landwirt wettert dagegen

Am Dienstagabend bekam er zu hören, wie der Gemeinderat über seinen „Solarpark Dürnbach“ denkt. „Wenn wir was verändern wollen, dann könnte das ein Puzzlestein sein“, schickte Bürgermeister Alfons Besel (FWG) der intensiven Debatte voraus. Bauamtsleiterin Christine Wild lieferte zunächst viele Infos – zu rechtlichen Aspekten und Voraussetzungen für Einspeise-Vergütungen. Grundsätzlich sei eine Bauleitplanung nötig, mit Aufstellung eines Bebauungsplans, der Änderung des Flächennutzungsplans sowie eine Befreiung vom Anbindegebot, wie es der Landesentwicklungsplan (LEP) vorschreibt. Auch eine naturschutzfachliche Bewertung sei nötig.

Landwirt und CSU-Rat Johann Huber hielt ein emotionales Plädoyer dagegen. „Die Landschaft ist unser Kapital, das können wir doch nicht opfern“, sagte Huber. Es handle sich um besten landwirtschaftlichen Grund, der zur Nahrungsmittelproduktion dienen müsse. „Solar gehört aufs Dach und nicht aufs Feld.“ Er warnte vor weiterer Nachahmung und einer Zerstörung des Landschaftsbilds am Tegernsee. „Da müssen wir einen Riegel vorschieben“, forderte Huber.

Energie unabhängig gewinnen: Solarpark auf der Wiese - Angst für Nachahmern

Angst vor weiteren Begehrlichkeiten hatte Martina Ettstaller (CSU): „Eine solche Anlage etwa auf den Wiesen bei Kaltenbrunn, das wäre nicht tragbar.“ Vize-Bürgermeister Herbert Kozemko (CSU) sah gar eine „Lawine“ auf die Region zurollen, wenn die vielen „passiven Landwirte“ dieses Geschäftsmodell entdecken. Dritte Bürgermeisterin Christine Zierer (FWG) zeigte sich aufgeschlossen: Ja, es handle sich um einen Eingriff in die Landschaft, in diesem Fall sei der aber nicht gravierend. „Wir müssen wegkommen davon, nur von der schönen Landschaft zu reden, aber die andere Problematik fallen zu lassen.“ Sie war dafür, den Fall zu prüfen. Während Korbinian Kohler (CSU) von einer schweren Gewissensentscheidung sprach und dafür war, Berater an Bord zu holen, bedankte sich Josef Stecher (FWG) sogar für den Antrag: Er verstehe den Bauernverband, doch gehöre das Konzept für alternative Stromerzeugung ausgeweitet. Vorstellbar sei für ihn etwa ein kommunales Geschäftsmodell. Barbara von Miller (SPD) war wichtig, dass ein solches Stromprojekt auch tatsächlich Gmund etwas nutzt. Michael Huber (Grüne) gab zu bedenken, dass nicht der Strom, sondern die Wärme im Fokus stehen sollten.

Auch wenn keine konkrete Entscheidung getroffen wurde: Besel versicherte, dass die Gemeinde Hausaufgaben machen und Gespräche führen werde – mit Behörden und bezüglich eines Standortkonzepts für Gmund. „Gut, dass das Thema angestoßen wurde.“

