Graffiti-Schmierereien in Gmund und Kreuth - Fußball-Fan am Werk?

Diverse Graffiti-Schmierereien haben Unbekannte in Gmund und Kreuth hinterlassen. Fest steht: Einer der Täter ist bekennender Fan eines Münchner Fußballvereins. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gmund/Kreuth - Es ist eine zweifelhafte Zierde: In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in der Tegernseer Straße in Gmund an einem Pumpenhäuschen des Abwasserzweckverbands in blauer Farbe ein Graffiti angebracht. Zu lesen ist dort der Schriftzug „1860“. Im gleichen Tatzeitraum wurde auch die Riedlerbrücke in Kreuth mit mehreren unleserlichen Schriftzügen in verschiedenen Farben beschmiert.

Wie die Polizei berichtet, sind die Täter in beiden Fällen nicht bekannt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wiessee unter Telefon 08022/9878-0 zu melden.

gab