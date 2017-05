Rentner rammt wartenden Wiesseer

Weil er die Sonnenblende nach unten klappte, hat ein Kirchheimer (72) nicht gesehen, dass er auf die Gegenfahrbahn gerät. Dann hat‘s gekracht.

Gmund - Laut Polizeibericht fuhr am Mittwoch gegen 17.15 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann aus Bad Wiessee mit einem Audi A3 Cabrio auf der Münchner Straße in Gmund in Richtung Ortsmitte. An der Ampel musste er verkehrsbedingt warten. Ihm entgegen kam ein 72-jähriger Kirchheimer mit seinem VW Passat, in dem er zwei Bekannte kutschierte. Als der Kirchheimer die Sonnenblende nach unten klappte, war er wohl etwas unaufmerksam und kam mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und stieß dort gegen den Pkw des wartenden Wiesseers.

Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit.

Es entstand ein Sachschaden von circa 15 000 Euro.