Rentner durchschlägt Gartenzaun

Erst fuhr er Schlangenlinien, dann durchbrach er einen Gartenzaun: Offenbar wegen gesundheitlicher Probleme hat der Fahrer eines BMW am Abend in Finsterwald einen Unfall verursacht.

Finsterwald - Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 18.15 Uhr. Nach Angaben von Augenzeugen und Polizei war ein etwa 70 Jahre alter Mann mit seinem BMW mit Münchner Kennzeichen auf der Tölzer Straße in Richtung Gmund unterwegs. In der Ortsmitte von Finsterwald fuhr der Wagen plötzlich in Schlangenlinien, touchierte den entgegenkommenden Wagen einer 52-jährigen Geretsriederin und durchbrach dann nach etwa hundert Metern einen Gartenzaun.

Eine Anwohnerin versuchte, den Mann aus seinem Fahrzeug zu befreien, scheiterte jedoch. Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr Dürnbach übernahmen die Versorgung des Verletzten.

sh/gr