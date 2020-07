Am Ludwig-Erhard-Platz: Radler fährt gegen stehenden Pkw und flüchtet

Die Polizei sucht einen flüchtigen Radfahrer. Der Mann war am Donnerstag in Gmund in ein stehendes Auto gefahren und hatte einen Schaden von 250 Euro angerichtet. Anschließend fuhr er unerkannt davon.

Gmund - Eine Unfallflucht mit einem Radfahrer ereignete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse am Ludwig-Erhard-Platz in Gmund. Wie die Polizei berichtet, parkte eine 60-jährige Frau mit ihrem Mercedes aus und brachte ihren Wagen danach noch einmal zum Stillstand. In diesem Moment stieß ein Radfahrer gegen den stehenden Pkw.

Noch ehe die Fahrerin aussteigen konnte, setzt der Radler seine Fahrt unvermittelt fort. Laut der Geschädigten handelt es sich bei dem Radfahrer um einen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Der Unbekannte trug einen Helm und eine Brille, laut Zeugin ist er groß und sportlich gebaut.

An dem Mercedes entstand ein Schaden am linken Außenspiegel in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Radfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wiessee, Telefon 08022/9878-0, zu melden.

