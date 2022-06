Unfallflucht mit mehr als drei Promille: Ehemaliger Bayrischzeller (38) verurteilt

Unfallflucht mit mehr als drei Promille: Ehemaliger Bayrischzeller (38) verurteilt © Udo Herrmann/ IMAGO

Ein ehemals in Bayrischzell lebender 38-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er mit 3,13 Promille in Gmund auf ein Auto aufgefahren und geflohen war.

Gmund/Miesbach – Das war eine Trunkenheitsfahrt, die nicht hat gutgehen können: Mit 3,13 Promille stieg im November des vergangenen Jahres ein 38-Jähriger in sein Fahrzeug und krachte in Gmund in einen anderen Wagen, der an einer roten Ampel wartete. Statt wenigstens stehen zu bleiben, machte sich der damals in Bayrischzell lebende Mann aus dem Staub. Weit kam er allerdings nicht. Der Unfallgegner verfolgte ihn, alarmierte unterwegs die Polizei und stellte den Fahrer in einer Parkbucht rund drei bis vier Kilometer vom Unfallort entfernt. Die Alkoholfahrt hatte für den inzwischen in Leipzig wohnenden Mann ein Nachspiel vor dem Miesbacher Amtsgericht. Die Anklage: fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr.

Der Leipziger zeigte sich geständig. „An das Geschehen hat er aber keine Erinnerung mehr“, ließ sein Anwalt Max-Josef Hösl wissen. Sein Mandant bezeichne sich selbst als alkoholsüchtig, erkläre dies mit einer Krankheit sowie diversen privaten Problemen. An seinen Konsum vor dem Unfall könne sich der 38-Jährige aber erinnern: Eine ganze Flasche Wodka habe er getrunken, dann in einem Supermarkt weiteren Alkohol eingekauft und konsumiert – was letztlich auch die 3,13 Promille erklärte. „Erst in der Polizeizelle ist er dann wieder aufgewacht“, sagte Hösl. Zwischen dem Edeka-Einkauf und dem Aufwachen: Filmriss.

Seine Sucht versuche der Angeklagte nun in den Griff zu kriegen, habe sich kurz nach dem Vorfall zur Entgiftung in eine Klinik begeben. Der letzte Tag, an dem er Alkohol konsumierte? „Das war der Tag, an dem der Unfall passierte“, sagte der Ex-Bayrischzeller selbst. Zuvor habe er „täglich einen halben bis einen Liter Wodka getrunken.“

Alkoholgeruch war auch dem Unfallgegner, einem 61-Jährigen aus Neufahrn, aufgefallen. „Er war wirklich massiv angetrunken“, sagte der Zeuge. Allerdings sei der Bayrischzeller auch „sehr nett“ gewesen, habe sich entschuldigt und offen von seinen Problemen erzählt. Gleiches berichtete ein Polizeibeamter der PI Bad Wiessee. „Er war sehr nett zu uns, konnte halt kaum mehr stehen und roch ziemlich stark nach Alkohol.“

Nicht die erste Alkoholfahrt des Mannes

Es war nicht die erste Alkoholfahrt des 38-Jährigen. So hat er im Juni 2019 mit seinem Wagen den Garten einer Familie regelrecht durchpflügt – ebenfalls mit über drei Promille. Dies berücksichtigte der Staatsanwalt ebenso wie die verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten zum Unfallzeitpunkt sowie das Geständnis und forderte eine sechsmonatige Bewährungsstrafe. Die Fahrerlaubnis solle der Leipziger erst in 20 Monaten wieder erteilt bekommen. Anwalt Hösl hatte dem Plädoyer seines Vorredners nicht viel hinzuzufügen. „Ich habe mit meinem Mandanten schon besprochen, dass es eventuell eine Bewährungsstrafe geben könnte.“ Er empfand lediglich die Sperrfrist als zu lang.

Nur an dieser, nicht aber an der beantragten Bewährungsstrafe, schraubte Richter Walter Leitner in seinem Urteil: Noch 17 Monate muss der 38-Jährige ohne Fahrerlaubnis auskommen und 500 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen. „Der Alkohol hat in Ihrem Leben alles kaputt gemacht: Familie, Gesundheit, Arbeit“, konstatierte Leitner. „Das Trinken muss ein für allemal aufhören.“ Sonst verliere der 38-Jährige auch das, was er noch hat: seine Freiheit.

von Philip Hamm