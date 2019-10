Unfolded Festival in Gmund: Kräftiges Lebenszeichen der Papier-Branche

Hunderte Fachbesucher, hochkarätige Redner, internationale Aussteller: Auch die zweite Auflage des Unfolded Festivals in Gmund war ein großer Erfolg. Und die Branche war sich einig: „Print lebt!“

Gmund – Die Digitalisierung ist allerorten auf dem Vormarsch. Doch wer glaubt, das Printprodukt werde damit überflüssig und auf lange Sicht vom Markt verschwinden, wurde jetzt in Gmund eines Besseren belehrt: Beim zweiten Unfolded Festival in den Produktionshallen von Gmund Papier gab die Branche ein kräftiges Lebenszeichen von sich. „Print ist nicht tot“, das war die zentrale Aussage des zweitägigen Treffens mit vielen Hochkarätern aus der Welt des Papiers.

Allein am Donnerstag, dem Tag mit vielen namhaften Referenten, kamen um die 1000 Besucher zum Festival. Das stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Themas „Consumer Centric“ – also, der Kunde im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen. Schon bei seiner Begrüßung machte Florian Kohler, Inhaber der traditionsreichen Büttenpapierfabrik, deutlich, dass Konsum „nichts Böses“ sei. Wachstum, Konsum, Vorwärtsdenken – das sei es, was die Branche nach vorne bringe. Und dafür gebe es nun diese Plattform am Tegernsee.

Mehr als 50 Aussteller aus aller Welt präsentierten sich beim Unfolded Festival 2019. Vertreter von Wirtschaft, kreative Köpfe und begabte Designer hatten hier die Gelegenheit, ausgiebig zu netzwerken. Darüber hinaus gaben Referenten Impulse für angeregte Diskussionen. Unter ihnen war beispielsweise Vollblut-Marketingstratege Tom Wallmann, der als Marketing Director bei Marc O’Polo Hollywood-Stars am laufenden Band für seine Kampagnen verpflichtet. Oder Adrian van Hooydonk, der als Chefdesigner der BMW Group nicht nur ein Gespür für gutes Design, sondern auch fürs Business besitzt. Bei der begleitenden Ausstellung wurde das Printprodukt in all seinen Facetten erlebbar gemacht.

Bereits am Vorabend wurde zum mittlerweile sechsten Mal der Gmund Award verliehen. Vor rund 400 Gästen durften die Sieger auf der Bühne ihren Award von Florian Kohler entgegen nehmen. Die Jury – bestehend aus externen und internen Branchenexperten – hatte in sechs Kategorien die Gewinner gekürt. Rund 350 Produkte waren insgesamt zu dem Wettbewerb eingereicht worden.

In der Kategorie „Art“ siegte beispielsweise Clormann Design mit seiner Posterserie „First learn the rules, then break them“. Das Papier wurde hier mit Laserstanzung bearbeitet. Als Gewinner im Bereich „Business“ ging das österreichische Bureau Rabensteiner für die Ausstattung für das Hotel Arlberg Lech hervor, im Bereich „Corporate“ die BMW Group für einen Teil ihrer hochwertigen Verkaufsbücher. Bei sämtlichen Beiträgen traten die Produkte von Gmund Papier in den verschiedensten Ausführungen in Erscheinung.

