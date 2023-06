Ungerechte Verteilung? Leiterin der Gmunder Tafel weist Kritik eines Kunden zurück

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Mit einem Team an ehrenamtlichen Helfern kümmert sich Daniela Fino bei der Gmunder Tafel um die Verteilung der Lebensmittel. Die Kritik, dass es dabei ungerecht zugeht, weist sie zurück. © Thomas Plettenberg

Woche für Woche versorgen Helfer bei der Gmunder Tafel Bedürftige mit Lebensmitteln. Ein Kunde (75) fühlte sich zuletzt bei der Verteilung benachteiligt. Eine Kritik, die die Leiterin zurückweist.

Gmund – Einmal pro Woche hat die Gmunder Tafel geöffnet – für über 100 Bedürftige im Tegernseer Tal sind diese Samstage ein Lichtblick. Gegen symbolische zwei Euro stellen 42 Ehrenamtliche Lebensmittel bereit, die Woche um Woche von 26 umliegenden Geschäften gespendet oder von Geldspenden zugekauft werden. Doch so dankbar die Empfänger auch sind: Nicht jeder erhält immer die gleiche Menge. Ein Umstand, den nun ein 75-Jähriger kritisiert. Bei der Verteilung komme es zu Drängeleien, berichtet der Bad Wiesseer. Auch vor einer Schlägerei fürchtet er sich.

Empfänger kritisiert: „Es ist ein heilloses Durcheinander“

Er hole jede Woche Wurst, Käse, Semmeln, Salat, Obst und Kartoffeln, berichtet der Empfänger. Am Telefon atmet er schwer und klagt mit leiser Stimme: „Es ist ein heilloses Durcheinander.“ Beim letzten Mal habe er die Nummer 72 gezogen – und durfte sich damit als einer der Letzten in den Regalen gegenüber des Gmunder Bahnhofs bedienen. „Es war so gut wie nichts mehr da.“ Seinen Namen will der 75-Jährige nicht in der Zeitung lesen – aus Angst vor Nachteilen bei der Verteilung.

Leiterin der Gmunder Tafel weist Kritik zurück

Benachteiligt werde niemand, stellt auf Nachfrage Daniela Fino klar, die als Verwaltungsleiterin der Diakonie Tegernseer Tal die Tafel federführend organisiert. Zwar sei der Kreis der Bedürftigen „definitiv größer“ geworden. „Aber das Problem, dass nicht genug da wäre, haben wir sicher nicht.“

Um Knappheit zu verhindern, kauft Tafel immer mehr Lebensmittel zu

Um genau das zu verhindern, kaufe die Tafel immer mehr Lebensmittel zu, erklärt Fino. Als Beispiel nennt sie Trockenwaren wie Mehl, Zucker, Salz, Nudeln und Konserven, die von Discountern mittlerweile so einkauft würden, dass die Waren das Mindesthaltbarkeitsdatum gar nicht mehr erreichen. Auf die Kritik des 75-Jährigen reagiert die Leiterin auch deshalb verschnupft, weil die Arbeit von Ehrenamtlichen getragen werde. Sie selbst stehe fast jeden Samstag in der Tafel, berichtet Fino. „Wir alle machen das gern und mit Freude.“ Das Angebot sei aber nicht dafür gedacht, den gesamten Lebensmittelbedarf zu decken.

Bedürftige ziehen Nummern und dürfen dann zugreifen

Früher, sagt die Leiterin, hätten sich viele der Empfänger schon um 10 Uhr vormittags mit einem Klappstuhl vor der Tafel positioniert, um zur Öffnung um 14.30 Uhr unter den Ersten zu sein. „Das war auch keine Lösung.“ Deshalb setzen die Ehrenamtlichen auf ein Nummernsystem: Um kurz vor halb drei ziehen die Anwesenden ihre Ziffer aus einem Sackerl, zeigen ihren Berechtigungsschein vor und können mit dem Aussuchen beginnen. „Bei der Nummer eins ist noch alles da – bei der Nummer 50 kann es schon sein, dass die Bananen aus sind“, bestätigt die Leiterin. Aber: „Das ist normal – und die Grundnahrungsmittel sind immer da.“ Dazu zählt Fino etwa Milchprodukte, Nudeln, Reis oder Salz. „Man muss das in Relation setzen“, betont sie. „Jeder Bedürftige geht mit mindestens einer Tüte raus.“ Das klappt laut Fino, weil die Helfer sehr darauf achten würden, dass alles funktioniert. Am Ausgang werde jeder Empfänger gefragt, ob er alles bekommen habe. „Da hat sich nie jemand beschwert.“

Heoneß-Würschtl werden extra aus Holzkirchen geholt

Alle zwei Wochen würden die Helfer zudem mit dem Kühltransporter nach Holzkirchen fahren, um aus den Kühlhäusern der dortigen Tafel die gespendeten Würschtl von Florian Hoeneß zu holen. Über die Tafel Deutschland komme bald auch Tiefkühlware hinzu, die ebenfalls aus Holzkirchen geholt werden müsse. „Vier Bedürftige mit Handicap beliefern wir sogar mit einer eigenen Fahrt“, berichtet Fino. Bei den Ehrenamtlichen sei viel Herzblut dabei. Auch über sich selbst sagt die Leiterin: „Ich freue mich über jedes freundliche Wort, jeden Dank und jedes Lächeln im Gesicht. Das ist für mich alles.“

nap