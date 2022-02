Unter Drogeneinfluss am Steuer: Polizei zieht in Gmund VW aus dem Verkehr

Von: Gabi Werner

Bei der Kontrolle eines VW in Gmund entdeckten Beamte der Polizei Bad Wiessee auch eine geringe Menge Kokain (Symbolbild). © Marius Becker/dpa

Eine Zivilstreife der Polizei hat am Donnerstagabend in Gmund einen Fahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss stand. Auch der Mann auf dem Beifahrersitz kam nicht ungeschoren davon.

Gmund - Die Beamten der Polizei Bad Wiessee hatten einen guten Riecher. Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr stoppten sie in der Miesbacher Straße in Gmund einen VW und unterzogen die Insassen einer Kontrolle. Zunächst wurden die Beamten bei dem Beifahrer, einem 28-jährigen Münchner, fündig: Bei ihm entdeckten sie eine geringe Menge Kokain.

Auch der Fahrer, ein 27-jähriger Mann, der in Bosnien lebt, verhielt sich laut Polizeibericht auffällig. Ein Drogentest verlief positiv, der Fahrer hatte Cannabisprodukte und Morphium konsumiert. Es folgte eine Blutentnahme. Da der 27-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten.

Den Münchner erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Bosnier muss mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

