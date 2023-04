Uraufführung in Gmund: Jubelrufe und frenetischer Applaus für „Lauris“

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Umkämpftes Gebiet: Im Stück „Lauris“ aus der Feder von Spielleiter Tobias Hupfauer ist auch für Humor gesorgt, wenn im Wald die Interessen aufeinanderprallen. © Thomas Plettenberg

Ein modernes wie klassisches Lehrstück, mit Tiefgang und Humor: Mit „Lauris“ aus der Feder von Spielleiter Tobias Hupfauer haben die Neureuther Gmund umjubelte Uraufführung gefeiert.

Gmund – Jubelrufe für einen Hirschen: Mit „Lauris“ bringt die Theatergruppe des Gmunder Trachtenvereins d’Neureuther ein modernes und gleichermaßen klassisches Lehrstück „Über die Jagd auf einen Hirschen“ auf die Bühne. Stück und Inszenierung überzeugten bei der Uraufführung am Montag im Neureuthersaal rund 200 Besucher mit Aktualität, Tiefgang, Dramatik, Spannung und Humor. Nach rund zwei Stunden Nettospielzeit belohnten sie die 19 Darsteller, die sechs hinter der Bühne Wirkenden sowie Autor und Regisseur Tobias Hupfauer mit frenetischem Applaus.

Mit der Geschichte um Jäger Lauris, der sich weigert einen alten, erhabenen Hirschen zu erschießen, eröffnet sich auf der Bühne eine sorgfältig in all ihren Facetten ausgeleuchtete Lebenswirklichkeit einer in und mit und von den Bergen und der Natur lebenden Gesellschaft. Da werden, in einfachen Szenen verdichtet, komplexe ethische Fragen diskutiert: Warum mystifiziert der Mensch ein Lebewesen oder auch die Natur an sich, um sie dann zu zerstören und sich selbst zu erheben? Dramaturgisch so genial wie mutig: die Figur des von Andreas Schreyer eindrucksvoll dargestellten Beobachters, der aus einem historischen Gemälde entsprungen zu sein scheint und das Geschehen als übergeordnete Instanz von der Seitenbühne her kommentiert.

Wie Jäger Lauris zum Gehetzten wird, welchen Zwängen, Herausforderungen und Ansprüchen er unterliegt und wie er widersteht, zeigt überzeugend Korbinian Kölbl. Er setzt auf klare Mimik und kleine Gesten, während Andreas Liedschreiber als moralisch flexibler, polemisierender Widersacher Alex laut und polternd daherkommt. Spiel und die psychologisch vom Autor klar umfassten Charaktere fügen sich zusammen, selbst bei der Rolle von Lauris’ Ehefrau Hannerl, die Anna Maria Liedschreiber als wütendes, keifendes, letztlich verzweifeltes, enttäuschtes und um ihre Ehe und Familie bangendes Weib darstellt.

„Kein Klamauk“: Spielleiter der Neureuther hat eigenes Theaterstück „Lauris“ geschrieben

Die Schwestern Veronika und Magdalena Ettstaller füllen Typen mit Leben: die eine als studierte, realitätsfremde und regelkonforme Forstdirektorin, die andere als Intrigantin, die versucht, Lauris zu verführen und seinen Ehrgeiz zu wecken. Auch sie schüren Wettstreit und Konkurrenz und tragen so zur Spaltung der Gesellschaft bei.

Dies gipfelt im dritten Akt, als der Konflikt zwischen Almbauern und Waldbauern eskaliert, hervorragend in Szene gesetzt mit Lied und Gegenlied inmitten des Publikums. Die Berge werden – jenseits von Bergsteiger-Touristen-Romantik – als Wirtschaftsraum dargestellt, wo Interessen kollidieren, wo gegen den Wolf, gegen Verbiss und gegen rücksichtslose Nutzung gekämpft wird. Man steht unter Druck durch sich fundamental ändernde Vorschriften hinsichtlich der Abschussraten, der Baumarten, die es aufzuforsten gilt, der Gewinne. Dabei – und das wird mehrmals von unterschiedlichen Seiten so formuliert – ist der Wald am schönsten und gesündesten, wenn der Mensch nicht eingreift. Die Natur reguliert sich selbst. Insofern ist Lauris ein klassisches Lehrstück.

Damit es nicht so moralinsauer wird, hat Hupfauer grelle Bergsportlerinnen (Martina Seestaller, Christina Kölbl) und schwergewichtige Jagdgäste (Georg März) eingebaut, die in ihrer Begriffstutzigkeit und Selbstüberschätzung beim Publikum durchaus auch für Lacher sorgten. Egal auf welcher Ebene: Hupfauer und seine Gruppe halten die Spannungsbögen bis zum anrührenden Ende.

Wegen der starken Nachfrage für die weiteren Vorstellungen am 6., 10. und 12. April 2023 haben die Neureuther zwei Zusatztermine am 16. und 17. April 2023 anberaumt (Beginn 19.30 Uhr, Einlass 18 Uhr) im Neureuther-Saal. Karten zu je 13 Euro sind im Vorverkauf bei der Sparkasse in Gmund erhältlich.