„Sie war die vhs“: Der Tod von Eugenie Lückerath hinterlässt eine große Lücke in Gmund

Von: Alexandra Korimorth

Eugenie Lückerath (†) © THOMAS PLETTENBERG

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Eugenie Lückerath im Alter von 66 Jahren gestorben. Über 30 Jahre lang hatte sie die Volkshochschule Gmund-Dürnbach geleitet.

Gmund – Mit gerade einmal 66 Jahren und nach kurzer, schwerer Krankheit ist Eugenie Lückerath am Montag verstorben. Über 30 Jahre war die gebürtige Dortmunderin nicht nur die Leiterin der Volkshochschule Gmund-Dürnbach. „Sie war die vhs“, sagte Bürgermeister Alfons Besel am Dienstag im Gemeinderat. „Sie war eine Institution und eine Seele von Mensch.“ Das fanden die Gmunder, selbst jene, die der gebürtigen Dortmunderin mit dem zackig-preußisch klingenden Namen und ganz ohne bairischen Klang in der Sprache skeptisch gegenüberstanden, schnell heraus. „Ich kümmere mich darum“ – dieser Satz, den man stets von ihr zu hören bekam, war nie nur ein Versprechen, sondern immer eine verlässliche Zusage. Und ihr Credo.

Mit viel Leidenschaft eine Erfolgsstory geschrieben

Eugenie Lückerath war eine Kümmererin, seit sie ab dem 1. Mai 1991 die Leitung der bis dahin ehrenamtlich geführten Volkshochschule übernahm. Davor hatte sie in München fürs Volksschul-Lehramt studiert und war rund vier Jahre als pädagogische Mitarbeiterin bei der vhs Holzkirchen tätig. Mit enormer Leidenschaft habe sie die Volkshochschule getragen und eine Erfolgsstory geschrieben, den Betrieb professionalisiert, das Angebot ausgebaut, die Teilnehmerzahl vervielfacht und dafür gesorgt, dass die vhs Gmund-Dürnbach eine feste Größe in der Bildungslandschaft des Landkreises Miesbach war, würdigte Bürgermeister Besel die Verstorbene.

Vielfältiges Semesterprogramm gestaltet

Besonders am Herzen lag der Verstorbenen die Gestaltung eines modernen und vielfältigen Semesterprogramms, das sich über 30 Jahre am Puls der Zeit orientierte. Ihre Kolleginnen sind sich einig: „Für die vhs hat sie alles gegeben. Die vhs war ihr Leben“. Auch ihr Privatleben. Abgesehen von einigen privaten Kurzreisen zu ihrer Familie in den Schwarzwald war sie immer da, wo die vhs eine Veranstaltung oder einen Kurs hatte. Selbst während der letzten beiden Jahre, als Eugenie Lückerath schon in Altersteilzeit war, war sie täglich im vhs-Büro im alten Dürnbacher Rathaus, sperrte auf und zu, konzeptioniere und organisierte. „Wir sind wirklich sehr verloren ohne sie“, sagt Petra Stang, die jetzige Vorsitzende der Volkshochschule in Gmund.

Nur vier Wochen nach der Krebs-Diagnose gestorben

Die Bestürzung über den Tod von Eugenie Lückerath ist groß. Gerade einmal vier Wochen sind seit der Diagnose und ihrem Abschied in einer onkologischen Klinik in Oberaudorf vergangen. Im Dezember hatte man bei der vhs lediglich Übergangsdienstpläne erarbeitet, in der festen Annahme, dass Eugenie Lückerath zurückkommt und ihre Aufgaben wieder wahrnehmen will. „Sie war doch auch immer da“, sagt Stang bekümmert und gleichermaßen ratlos.

Gemeinde und vhs seien Lückerath zu großem Dank verpflichtet, sagte Besel, ehe sich der Gemeinderat zu einer Schweigeminute erhob.