Viehhallendach liefert Strom für E-Autos

E-Werk Tegernsee baut PV-Anlage und Ladesäulen in Gmund

Das E-Werk Tegernsee darf auf dem Dach der Viehhalle in Gmund eine Photovoltaik-Anlage realisieren und damit behindertengerechte Ladesäulen am Fischerweg speisen. Der Gemeinderat hat‘s genehmigt.

Gmund – Das E-Werk Tegernsee betreibt mit seiner Vertriebs- und Service-KG im Auftrag der Talgemeinden bereits mehrere Ladesäulen. Als Pilotprojekt sieht das Unternehmen nun den Aufbau einer barrierefreien Ladeinfrastruktur. Bei der Gemeinde Gmund ist eine entsprechende Anfrage auf offene Ohren gestoßen.

Das Projekt soll östlich des Fischerwegs auf gemeindlichen Grund umgesetzt werden, der Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht dafür. Auf dem Dach der Viehhalle, die der Viehzuchtgenossenschaft Tegernseer Tal gehört und von der Gemeinde langfristig gepachtet ist, soll zudem eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Der dabei erzeugte Strom soll in die Ladepunkte eingespeist werden.

Neue E-Ladesäulen in Gmund: Sie werden behindertengerecht gebaut

In der Sitzung erläuterte Bürgermeister Alfons Besel (FWG) die Details. So sind vier barrierefreie E-Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen, vier Normal-Ladestellen und vier Schnell-Ladestellen geplant. Damit Rollstuhl- oder Rollatorfahrer, kleinwüchsige oder ältere Menschen mit Bewegungseinschränkungen nicht ausgegrenzt sind, sollen alle zukünftigen E-Tankstellen eine Stellplatzbreite von 3,50 Meter haben. Die Steckdosen und Kartenleser sollen auf einer Höhe zwischen 0,85 und 1,05 Metern angebracht werden und von vorne anfahrbar sein.

Alles müsse schnell gehen und bis zum 30. Juni betriebsbereit sein, da ab 1. Juli neue Regelungen für Ladesysteme in Kraft treten, hieß es in der Info zur Abstimmung. Laut Besel will das E-Werk sämtliche Arbeiten wie Tiefbau, das Setzen von Verteilerschränken und die Fundamente für die E-Ladesäulen selbst übernehmen. Die Gemeinde werde die Fläche, die sie zur Verfügung stellt, von Bauhofmitarbeitern pflastern lassen.

Was die PV-Anlage auf dem Dach der Viehhalle betrifft, so müssten noch entsprechende Verträge mit dem E-Werk und der Viehzuchtgenossenschaft geschlossen werden. Wohlwollen sei von Letzteren schon signalisiert worden, berichtete Besel. Auf Nachfrage von Franz Huber (CSU) konnte Besel zudem berichten, dass die nötige Infrastruktur, also die Stromleitungen, bereits vorhanden sei.

Georg Rabl (FWG), Behindertenbeauftragter der Gemeinde, bedauerte, dass sich das E-Werk im Vorfeld nicht mit ihm in Verbindung gesetzt habe. Er sei inzwischen selbst aktiv geworden und habe Pläne eingesehen. Allerdings bat Rabl darum, in den Beschluss die Forderung mit aufzunehmen, wonach die behindertengerechte Bedienung tatsächlich gewährleistet sein müsse. „Ansonsten find’ ich das super“, fügte er an. Erfreut äußerte sich auch Johann Schmid (SPD), Sprecher des Arbeitskreises Energie und Umwelt. Dass die Viehhalle prädestiniert sei für solch eine PV-Anlage, das habe bereits der Arbeitskreis festgestellt, so Schmid. „Dass nun der Vorschlag umgesetzt wird, dass das E-Werk den Aufbau übernimmt, ist erfreulich“, sagte Schmid.

