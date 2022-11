Viel Wirbel um neue Abholzaktion in Brenners Wäldchen: Unbekannte markieren zusätzliche Bäume

Von: Gabi Werner

Zahlreiche besorgte Anlieger kamen am Donnerstag zum Ortstermin in dem Waldstück oberhalb der Parksiedlung und hörten sich an, was Revierleiter Hans Feist (l.) und Eigentümer Jupp Brenner (2.v.l.) zur geplanten Abholzaktion zu sagen hatten. © Thomas Plettenberg

Die Sorge um das Brenner-Wäldchen in Gmund ist groß. Etwa 20 Anlieger fanden sich im Vorfeld einer neuerlichen Abholzaktion zu einem Ortstermin dort ein. Skandal am Rande: Unbekannte hatten zusätzliche Bäume als zu fällend markiert.

Gmund – Hans Feist, Leiter des Forstreviers Tegernseer Tal, hatte am Donnerstag Vormittag (3. November) alle Mühe, die angekündigte Fällaktion in dem Wäldchen zwischen Dr.-Kober-Weg und Parksiedlung ins rechte Licht zu rücken. Zu groß ist nach dem Kahlschlag, der im Frühjahr im oberen Bereich des Areals stattgefunden hatte, das Misstrauen der Anwohner. Damals hatte Waldeigentümer und Unternehmer Jupp Brenner erstmals Forstarbeiten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis hatte – so formulierte es Feist – für einen „größeren Aufschrei“ bei den Nachbarn gesorgt. Daher nun der Ortstermin, bei dem sich Feist und Brenner im Beisein einiger Gemeinderäte den Sorgen und auch dem längst noch nicht verrauchten Ärger der Anlieger stellten.

Anlieger können erneute Abholzaktion nicht nachvollziehen

„Bei der ersten Aktion ist schon knapp die Hälfte der Bäume entnommen worden – warum passiert das jetzt wieder?“, hakte Anwohner Frank Rader nach und warf damit die Frage auf, die offenbar allen Nachbarn unter den Nägeln brannte. Ein engagierter Trupp aus Naturschützern und Anwohnern – allen voran Fritz Joachim von der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) – hatte die Bäume, die jüngst mit einem pinken Punkt gekennzeichnet und damit für die Fällung freigegeben wurden, bereits gezählt und aufgelistet. Die Rede war am Donnerstag von einer Anzahl zwischen 40 und gut 50 Bäumen, die demnach betroffen wären.

Revierleiter verteidigt Durchforstung: Wollen wertvolle Baumarten erhalten

Im Gegensatz zur ersten Abholzaktion, die im Ergebnis offenbar sogar Brenner schockiert hatte („im ersten Moment hat auch mich fast der Schlag getroffen“), war diesmal Feist als zuständiger Revierleiter von Beginn an in die geplante Maßnahme eingebunden. Und er hält sie für gerechtfertigt. Der dichte Waldbestand sei geprägt von vielen verschiedenen Baumarten. Um die wertvollen Lichtbaumarten auf lange Sicht erhalten zu können, müsse nun eine Durchforstung stattfinden. „Der Naturschutzgedanke spielt für uns Förster eine wichtige Rolle“, versicherte Feist.

Eigentümer Jupp Brenner fürchtet Gefahr für Fußgänger durch kranke Bäume

Auch Brenner stellte klar: „Ich will, dass der Wald erhalten bleibt und die Bäume wachsen können.“ Dem Eigentümer ging es vor allem aber auch um die Sicherheit und um die Haftungsfrage, sollte ein Passant von einem nicht mehr standfesten Baum verletzt werden. Immerhin führt durch das private Wäldchen ein rege frequentierter Spazierweg. Am liebsten, so wurde während des Ortstermins klar, würde Brenner das Wäldchen für die Öffentlichkeit sperren.

Große Verwirrung: Für Fällung gekennzeichnete Bäume hatten sich vermehrt

Für allgemeine Verwirrung sorgte beim Ortstermin die Entdeckung, dass neben den vom Forst gekennzeichneten Stämmen im Nachhinein noch zahlreiche weitere Bäume mit einem pinken Punkt markiert worden waren. Die Markierungen reichten sogar weit über die Grenze des Brenner-Eigentums hinaus und waren auch im Wäldchen der Parksiedlung deutlich sichtbar. „Da gibt es wohl jemanden, der ein massives Interesse daran hat, dass der Wald hier stark reduziert wird“, kommentierte Joachim das Geschehen. Und auch Brenner und Feist schüttelten ungläubig die Köpfe. So etwas habe er in seiner Laufbahn noch nicht erlebt, meinte der Revierleiter und sicherte zu, die Bäume noch einmal allesamt zu kontrollieren und die zu fällenden Stämme eindeutig neu zu markieren.

Anlieger fordern: Fällungen der Bäume nur im Beisein des Forsts

Anlieger Friedrich Steininger ging – ebenso wie andere Nachbarn – in seiner Forderung noch einen Schritt weiter: „Anscheinend ist die Notwendigkeit groß, dass bei der Entnahme jemand vom Forst mit dabei ist“, meinte Steininger. Eine Zusage, dass er die bereits in Auftrag gegebenen Fällaktion in dem Privatwald persönlich überwachen werde, gab Feist nicht. Er versprach aber, alles dafür zu tun, dass die Abholzung diesmal so ablaufen werde, „dass jeder damit leben kann“.

Joachim äußerte als abschließende Bitte, „den Einschlag auf das Allernötigste zu reduzieren“. Immerhin handle es sich hier um eine Fläche, die 1991 sogar in die Biotop-Kartierung aufgenommen worden sei: „Das ist eine der wertvollsten Ecken, die wir haben“, sagte der Gmunder. Wer hier mithilfe pinker Farbe zusätzliche Bäume der Motorsäge preisgeben wollte, bleibt indes ein Rätsel.

