Volksfest-Start mit besonderer Premiere

Das Gmunder Volksfest startet am Mittwoch. Eine Woche lang ist auf dem Volksfestplatz Stimmung angesagt. Erstmals zapft Bürgermeister Besel das Fass an.

Gmund – Es ist die Feuerprobe für neu gewählte Bürgermeister: das erste O’zapfn auf großer Bühne. Alfons Besel sieht der Herausforderung gelassen entgegen. „Das ist ja keine Hexerei“, lächelt Gmunds neuer Rathauschef. Am Mittwoch wird es sein Part sein, das Gmunder Volksfest mit einem gekonnten Bieranstich zu eröffnen. „Ich hoffe, dass mir das nötige Quäntchen Glück hold ist“, meint Besel.

Los geht’s um 18 Uhr mit einem Standkonzert vor dem Rathaus, danach folgt der festliche Einzug ins große Zelt auf dem Volksfestplatz. Zum Auftakt spielt die Gasteiger Blasmusik. Ab 20 Uhr öffnet dann die Maibaum-Bar. Im vergangenen Jahr erstmals eingeführt, hat sie sich zum Treffpunkt gemausert. „Die Jugend hat das Volksfest wieder für sich entdeckt“, freut sich Festwirtin Claudia Fahrenschon. Für die Wirtsfamilie bedeutet der Startschuss in Gmund einen fliegenden Wechsel: Gerade erst hat sie das Volksfest in Bad Aibling gestemmt, nun geht’s ohne Pause weiter an den Tegernsee. „Unser Terminplan ist heuer sehr eng“, meint Fahrenschon. Die Eröffnung am Tag vor Fronleichnam ist eine Premiere, 2017 wurde das erste Faß schon am 11. Mai angezapft. „Aber ich finde den Termin heuer super“, erklärt Fahrenschon. Wichtig sei nur, dass das Volksfest vor dem Start der Waldfestsaison beginnt.

Claudia und Christian Fahrenschon treten nun schon zum fünften Mal als Veranstalter des Gmunder Volkfestes auf. „Es ist von Jahr zu Jahr besser gelaufen“, sagt Claudia Fahrenschon. Das neue Konzept mit derkürzeren Veranstaltungsdauer hat sich bewährt. Bis einschließlich Montag, 4. Juni, ist für ein buntes Programm mit viel Musik gesorgt. Am Freitag, 1. Juni, ist Familientag mit ermäßigten Preisen. Am Samstag, 2. Juni, beginnt schon um 9 Uhr das Schafkopfturnier. Von 13 bis 17 Uhr tanzt die Trachtenjugend des Tegernseer Tals im Zelt. Am Sonntag, 3. Juni, ist ab 19 Uhr ein Altbayerischer Abend angesetzt, mit Goaßlschnalzern und den Plattlern des Gmunder Trachtenvereins D’Neureuther. Zum Festausklang am Montag, 4. Juni, lädt die Gemeinde Gmund von 14 bis 16 Uhr zum Seniorennachmittag ein. Um 17 Uhr servieren die Wirtsleute Kesselfleisch. Dass das Gmunder Volksfest ein Traditions- und Familienfest bleibt, ist für Bürgermeister Besel wichtig. Dass die Trachtenjugend mit dabei ist und auch die Senioren gerne kommen: „Bei unserem Volksfest ist für jeden etwas dabei.“