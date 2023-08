Sää-Rock: Vom Dreigsang zur Rockröhre

Von: Alexandra Korimorth

Im neuen musikalischen Kontext zeigen sich die Mitglieder der Band Sää Rock: (v.l.) Stefan von Miller, Reinhard Megele, Bernhard Preis, Anian Bittner, Constanze Wegmann, Ingi Bauriedl, Andreas Liedschreiber und Andrea Haberle. © ak

Man kennt sie aus dem Frauen-Dreigesang, aus der Blasmusik oder als Musiklehrerin. Nun schlagen acht Musikbegeisterte aus dem Landkreis als Sää Rock andere Töne an.

Gmund – Drei Jahre spielten sie namenlos im stillen Kämmerlein, aus Spaß an der Freud und gegen den Corona-Blues an. In Gmund haben sie nun erstmals die Bühne geentert. Dass beim ersten offiziellen Auftritt auf dem Liedschreiber Hof Feuer unterm Dach war und die 200 Zuschauer generationenübergreifend zwei Stunden lang regelrecht ausflippten, überraschte die Sää Rocker selbst am allermeisten. Denn ihren Ursprung als Band haben sie ganz brav und solide im Eltern-Lehrer-Chor der Realschule Tegernseer Tal.

Dort lernten vor Jahren die Mütter und Väter Andrea Haberle und Constanze Wegmann (Gesang), Andreas Liedschreiber (Saxofon, Klarinette) und Bernhard Preis (E-Gitarre) unter anderem die Lehrkräfte Ingi Bauriedel (Keyboard) und Anian Bittner (Akustik-Gitarre) kennen. Als das Singen in großen Chören während Corona verboten war und den sechs die musik- und freudlose Zeit unerträglich fad wurde, entstand die Idee für eine kleinere Combo. Sie wollten richtig satt und kraftvoll die bekannten Hymnen aus der eigenen Jugend in den 80er- und 90er-Jahren singen und spielen. Authentisch ohne digitale Verfälschung durch Computer oder Loopmaschinen.

Für den fetten Sound holten sie sich Berufsschullehrer Reinhard Megele (Schlagzeug) und das einstige Mitglied der Tegernseer Boy-Band Quotation, Stefan von Miller, für den Bass dazu. Damit war die neue Band komplett – das jüngste Mitglied in seinen 30ern, das älteste in seinen 60ern, verbunden in der Liebe zu den großen Rockhymnen.

Die Band entscheidet demokratisch

Was erarbeitet und ins Repertoire aufgenommen wird, das wird demokratisch entschieden. In die engere Wahl kommt, was Spaß macht, was jeder kennt, aber nicht jeder spielt. Und freilich oft Songs mit anspruchsvollem weiblichen Gesangspart. Stefan von Miller hat eine ganze Liste „Vorschläge Sää Rock“ auf Spotify zusammengestellt, Anian Bittner spielt seine lieber vor. „Gemeinsam werden die Songs angehört, angespielt und reingefühlt“, erzählt Andrea Haberle. „Wenn es für alle passt, nehmen wir ihn auf unsere Playlist.“

Aber die acht sind viel zu sehr Musiker, um Songs wie „Harden my heart“, ursprünglich von Quarterflash, „Black Velvet“ (Allanah Myles), „Venus“ (Shocking Blue), „Waterloo“ (Abba), „Man! I feel like a Woman“ (Shania Twain) oder „Jolene“ (Dolly Parton) einfach nur nachzuspielen und zu singen. Die beiden Frontfrauen Haberle und Wegmann geben den Songs stimmlich, die Musiker instrumental ihre eigenen Klangfarben. Das wird auch ordentlich geprobt – von den Soli bis zur Hingabe.

Geprobt wird alle 14 Tage

Alle 14 Tage, zunächst in den Räumen der Realschule, später auf dem Schafstatt-Hof der Familie Liedschreiber, finden sich zu den Proben rund 320 Jahre kumulierte Musikkompetenz zusammen. Denn alle Bandmitglieder machen seit ihrer Kindheit und Jugend Musik. Ingi Bauriedel als Musiklehrerin sogar von Berufs wegen. Andreas Liedschreiber etwa kennt man von der Gasteiger Blasmusik, die nicht nur bayerisch aufspielt, sondern auch Big-Band-Sound kann, sowie von Partybands und Oktoberfestkapellen. Constanze Wegmann intoniert beim renommierten Lindmair Dreigesang aus Fischbachau traditionelle bayerische Lieder und zarte Jodler. Und Andrea Haberle singt seit 20 Jahren mit klassischer Ausbildung unter anderem als Teil der Venusfalle, eines Musikkabarett-Duos. Bei „Smooth Operator“ (Sade) kann man sich den musikalischen Background noch gut vorstellen, aber wenn sie bei „Edge of Seventeen“ wie einst Stevie Nicks ins Mikro röhren und stöhnen, dann reißen sie ihr Publikum einfach nur mit. So sehr, dass die Sää Rocker bei ihrem allerersten Konzert gleich das nächste klargemacht haben: Es findet am Freitag, 22. September, ab 20 Uhr beim Wirt in Loiderding bei Irschenberg statt. Tickets zu 15 Euro können unter 01 51 / 50 83 89 24 reserviert werden.

Zur Serie

Pop, Rock & Co. sind ihr leidenschaftliches Hobby – ob im Probenkeller oder auf der Bühne. In dieser Reihe verraten uns Bands aus dem Landkreis Miesbach mehr über sich und darüber, was sie antreibt.