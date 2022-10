Von Auto erfasst: Fußgängerin (70) bei Unfall in Dürnbach schwer am Kopf verletzt

Von: Sebastian Grauvogl

Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein Schwerverletzter in die Klinik geflogen. © Stefan Kiefer/dpa

Sie wollte die Miesbacher Straße in Dürnbach überqueren. Doch ein Autofahrer (74) übersah die Fußgängerin (74) aus Bad Wiessee. Die Frau prallte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer.

Gmund - Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee berichtet, wollte die Wiesseerin am Samstag, 8. Oktober, gegen 12.15 Uhr die Miesbacher Straße in Dürnbach (Gemeinde Gmund) überqueren. Just in diesem Moment bog der Waakirchner vom Parkplatz der Sparkasse in Richtung Gmund ab. Dabei übersah er die 70-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch den Aufprall stürzte die Fußgängerin auf die Fahrbahn und zog sich laut Polizei schwerste Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog sie nach der Erstversorgung ins Unfallkrankenhaus Murnau. Der Autofahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug unbeschädigt.

Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft München ein unfallanalytisches Gutachten an.

