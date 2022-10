Von Auto touchiert: E-Bikerin (71) aus Miesbach bei Unfall vor Ostin schwer verletzt

Von: Sebastian Grauvogl

Mit ihrem Pedelec war die Miesbacherin (71) auf der Staatsstraße 2076 unterwegs (Symbolfoto). © dpa (Symbol)

Von einem Auto gerammt wurde eine 71-jährige Miesbacherin, die mit ihrem Pedelec auf der Staatsstraße 2076 von Hausham in Richtung Gmund unterwegs war. Sie verletzte sich schwer.

Ostin – Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee berichtet, wollte die Radlerin gegen 13.50 Uhr nach links auf einen Feldweg auf Höhe der Trafostation abbiegen, um in Richtung Oedberg zu fahren. Just in diesem Moment aber hatte eine hinter ihr fahrende 32-Jährige aus Haimhausen (Kreis Dachau) mit ihrem Audi zum Überholen angesetzt. Ein Zusammenstoß war unvermeidlich.

Das Auto touchierte die Radlerin mit der rechten Fahrzeugfront. Die Miesbacherin stürzte und verletzte sich schwer. Sie kam zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus Agatharied. Im Einsatz waren die Rettungskräfte des BRK, ein Notarzt, die Feuerwehr Gmund sowie die Polizei Bad Wiessee.

