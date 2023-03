Von der Bier-Panne bis zur Neid-Gesellschaft: Fastenprediger nimmt Wiessee ins Visier

Von: Alexandra Korimorth

Las der Lokalprominenz die Leviten: Florian „Flickä“ Oberlechner im Gasthof am Gasteig in Gmund. © max kalup

Drei Jahre Zwangspause: Da kam einiges an Themen zusammen, die Florian „Flickä“ Oberlechner als Fastenprediger beim Starkbieranstich in Gmund nun abzuarbeiten hatte.

Gmund – „Wenn beim Köck das Starkbier rinnt, des ganze Doi zum Gasteig kimmt“, prostete am Freitag Fastenprediger Florian „Flickä“ Oberlechner mit dem süffigen Quirinus im Krug in Richtung der 210 Gäste im vollen Festsaal des Gasthof am Gasteig. Zuvor hatten die Gmunder Gasteiger aufgespielt und Wirt Karl Köck mit Schwiegersohn Peter Stillner am ersten von drei ausverkauften Predigtabenden die Prominenz begrüßt.

Den ersten Seitenhieb bekam die Herzogliche Brauerei Tegernsee für die eine Charge Bier ab, die im September geschmacklich daneben ging, erst dann widmete sich Oberlechner der Aufarbeitung eines Themas, das das Tegernseer Tal vielleicht fast genauso bewegt haben könnte wie das Bier: das „Mistvirus“ Corona. Es zog Homeoffice und Homeschooling (hat nicht überall funktioniert, etwa am Gymnasium) nach sich, ebenso neue Gewohnheiten ( „Jede Woche ein anderer Getränkemarkt“) und Errungenschaften: „Leider hat sich für die gesamte Belegschaft von Krankenhäusern und Pflegestätten nicht wirklich was getan – mit Ausnahme vom Chefarzt. Dem sein Porsche fährt jetzt elektrisch.“ Das Fazit des Fastenpredigers: „Im Tal war es bei Corona zum Aushalten.“

Fastenprediger hat es besonders auf Bad Wiessee abgesehen

Dennoch hieß die pandemiebedingte Starkbieranstich-Pause für den Flickä, dass es bei der Talgemeinden-Schelte gleich drei Jahre aufzuarbeiten hatte. Bad Wiessee, die „autofreundlichste“ Ortschaft am See, bekam bedingt durch den Bürgermeisterwechsel am meisten ab. Auf den Tisch kamen etwa der Wahlkampf und die Wahl von „Rob, dem ratschenden Baumeister“, dessen Bushäußl-Party, radlfreie Bürgersteige, Bergwald-Schwarzbau-Häuser, das „Wiessää 22“ im Kurgarten mit Bahnhofscharakter, der neue Ortsteil Seegut mit 85 strahlenoptimierten Luxus-Suiten im preußischen Kolonialcharakter, die Parkplatzpreise („Umgerechnet auf Wohnraumpreise: 41,25 Euro pro Quadratmeter - Kalt“), die Schließung der Post und der damit verbundenen Verlust des letzten Handwerker-Stammtisches. Und unter Applaus auch die dringende Bitte an alle Talbürgermeister, wieder für ein Schwimmbad zu sorgen.

Dagegen nahm sich die Kritik am künftigen Rottacher Rathaus, für das das Sisi-Erinnerungstaferl und das Bob-Marley-Andenken weichen müssen und die Belegschaft in das Sparkassengebäude ziehen muss, harmlos aus.

Die Kreuther zwickte Flickä für den „Laserstrahlbeschuss“ der Leonhardi-Kirche zum Jahreswechsel, die Bergsteigerdorf-Belabelung sämtlicher Produkte sowie mit dem Vertrieb der Almen und der Frage, ob die Oimarinnen und Jagdgehilfen denn auch Zweitwohnungssteuer zahlen würden. Und freilich waren das „Spiritual Retreat Resort“ in Wildbad Kreuth, die Zukunft der Mayklinik, die enorme Bautätigkeit in Sachen Toilettenhäuser und der Kiem-Pauli-Raub durch „radikalisierte Volksmusik-Hooligans“ ein Riesenthema.

Auch Gmund und Tegernsee bekommen Seitenhiebe ab

Den Gmundern und ihrem „friedliebenden Bienenzüchter“-Bürgermeister“ hielt der Fastenprediger vor, dass kein Grund zur Aufregung über den Durchgangsverkehr und den Stau bestünde. Und Tegernsee bekam neben Kritik am Quartier und am neuen Feuerwehrhaus zu hören, dass es mit Hans Hagn eigentlich den grünsten Schwarzen zum Bürgermeister habe - wenn er nicht gerade einen räudigen Fuchs im Kurgarten erschießen ließe.

Danach holte der Flickä noch zur großen Weltenschau aus Tal-Perspektive aus: Gendern, Influencer, Veganismus, Dschungelcamp und Vollkasko-Gesellschaft, um am Ende seiner eineinhalbstündigen Leviten-Lesung zu bitten, „dass wenigstens mia im Doi, in Bayern, in Deutschland uns respektvoll und ohne Neid, Missgunst und Überheblichkeit begegnen. Weil da Packlfahrer, da Busfahrer, de Krankenschwester genauso wichtig san wia da Herzchirurg und da Finanzmanager.“ Dafür gab’s Applaus, genauso wie für das Singspiel im Anschluss. Da erhellten Anian Roth und Silvester Leo als Gretel Brunnbichler und Stargast Greta Thunberg das Tal, wie es mit Hilfe von Quirinus-Bock generierten Flatulenz-Produkten der Klimakrise begegnen könne.

Die besten Sprüche von Florian „Flickä“ Oberlechner:

„De Wiesseer CSUler ham jetzt a so a Art Biber-Syndrom: Jeder find’n putzig, aber koana wuin ham.

Durchfahren von Wiessee is für an Autofahrer inzwischen so anspruchsvoll wia d’Streif in Kitzbühl für hochdekorierte Skirennfahrer.



Koa Ort um den See hod so vui Vielfalt wia Wiessee: Grundstücke, de wo ausschaun wia a Bombenkrater, ganzjährige Baumaschinen-Ausstellungen ohne Eintritt, Hotels mit eigenem Löschweiher auf dem Dach.



Des mit der Energiewende, des hat der Bauherr Kohler und de Architekten aa a bissal foisch verstanden: Energiewende is ned, wenn ma die oiden, hölzern Heizkörperverkleidungen auf da Außenseite vom Balkon aufhängt.



Is ein Zuazogna im zweiten Vergangenheitsfall (Perfekt) auch im Bayerischen einer der Herzog-na?



Für die Jodbad-Werbung hätten’s mi aa amoi frog’n kenna. Bläd aus da Bodwann aussa schaun – des mach i mit links.



Da kommt a Erholung-die-Seele-aufpäppel-Heim nei, freilich ned für Grete und Plete. Des wird ein Hochleger für Leistungsträger unserer Gesellschaft, de von der Anbindehaltung in ihrer Heimat Erholung suchen.



Gmund wui übrigens radlfreundlich sei und richtet Fahrradfeste aus am Bahnhof, von dene koana wos woaß.



Fahrradfreundlich? Bei Eierm Wegenetz? Do kunnt ja da Köck Christian aus Rottach genau so a Flaschen Überkinger in d’Egerner Bucht schütten und sogn: „Jetzt san mia ein Heilbad.“



In Gmund habt’s es fast scho mehra Blomusi wia de Tegernseer Gebirgsschützen Einheimische.



300 000 Jahre lang hamma uns in da Evolutionsgeschichte an die Spitze der Nahrungskette naufgarbat, und jetzt soi ma uns mit Nacktschnecken ums Essen streiten?



Da Hoeneß grillt seine Würstel ja aa säiba. A Metzger mit Nebenerwerb Fuaßboi: Woher ko der des jetzt? Hod er des in Landsberg g’lernt?



Angesichts der aktuellen, veganorientierten Entwicklung stäi i ma de Zukunft vom Dschungel-Camp so vor, dass es den Zuschauer und de ganzen C-D-E-Prominenten würgt, wenn sie in 20 Jahren Hendlhaxn obfießeln oder a Weißwurst auszuzeln miaß’n. Dschungelkönig wird dann der, der wo am Kesselfleisch no a paar Bluad- und Leberwürscht dapackt.



Sparkassenöffnungszeiten sind wia de Belichtungszeit von a modernen Spiegelreflexkamera. Mei Mama wickelt ihre Bankgeschäfte inzwischen über d’Sternsinger ab. Weil de san oamoi im Jahr do.“

