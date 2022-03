Von Sonne geblendet: Zusammenstoß auf der B472 nahe der Kreuzstraße

Von: Gabi Werner

Der BMW des Unfallverursachers wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Er wurde abgeschleppt. © Stefan Schweihofer

Wohl aufgrund der tief stehenden Sonne kam es am Freitagnachmittag (25. März) zu einem Zusammenstoß nahe der Kreuzstraße in Gmund. Die beiden beteiligten Fahrer wurden leicht verletzt.

Gmund - Der Unfall ereignete sich am Freitag (25. März) gegen 16.40 Uhr auf der Bundesstraße 472 im Gemeindebereich Gmund. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, wollte ein 41-jähriger BMW-Fahrer aus Gmund, der von der Kreuzstraße kommend in Richtung Waakirchen fuhr, kurz vor der Abfüllanlage des Brauhauses von der B 472 nach links in eine Nebenstraße abbiegen. Dabei übersah der Mann – wohl aufgrund der blendenden Sonne – den entgegenkommenden Skoda einer 48-jährigen Frau aus Dießen am Ammersee.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Eine Spur der Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Auch die Feuerwehr Dürnbach war im Einsatz.

