Glorreicher Sieg: Vroni Ettstaller aus Gmund ist die neue Bayerische Bierkönigin

Vroni Ettstaller aus Gmund ist die neue Bayerische Bierkönigin. Mit deutlichem Vorsprung auf die anderen Bewerberinnen hat die 21-Jährige vom Tegernsee im Löwenbräukeller einen glorreichen Sieg eingefahren.

Gmund/München – Am Donnerstag gegen 23 Uhr war es soweit: Unter Jubel, Applaus und Kuhglockengeläut wurde Vroni Ettstaller in München zur 10. Bayerischen Bierkönigin gekrönt. Dass Siegerpotenzial in der angehenden Studentin steckt, war bereits nach dem Online-Voting klar. Die 21-Jährige konnte die Abstimmung für sich entscheiden. Dieser Etappensieg, der zu einem Drittel in die Finalwertung einfloss, wurde allerdings beim Festabend im Münchner Löwenbräukeller mit keiner Silbe erwähnt. So blieb der Wettbewerb wirklich spannend.

Nicht nur rein theoretisch hätte jede andere der Kandidatinnen die 498 stimmberechtigten Gäste im Saal und die fünfköpfige Jury überzeugen können. Denn jede hatte das Zeug dazu, jede auf ihre Weise. Doch bevor sich die Kandidatinnen vorstellten, hieß der Präsident des Bayerischen Brauerbundes, Georg Schneider, die Gäste zur Jubiläumswahl in der neuen Location willkommen, darunter die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, und der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Aus Platzgründen sei man aus der Kongresshalle aus- und in den Löwenbräukeller umgezogen. Dieser war zur zehnten Wahl der Bayerischen Bierkönigin restlos ausverkauft.

Schneider dankte der scheidenden Bierkönigin Johanna Seiler aus dem Nördlinger Ries, die sich ihrerseits mit einer emotionalen Rede für die „wunderschöne Zeit“ bedankte, in der sie so viele nette Leute und tolle Biere kennen lernen durfte: „Bierkönigin ist das schönste Amt in Bayern“, rief sie zum Abschied.

Dann ging es an die Verleihung der „Goldenen Bieridee“ durch den Bayerischen Brauerbund und den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA). Ausgezeichnet wurden die Stadt Forchheim für ihren „Walk of Beer“, die Bavarian Caps GmbH für ihre Cap-Serie „Bayern unsere Biere“, die Tucher Bräu Gmbh &Co KG für das Objekt und Konzept „Tucher – Altes Sudhaus“ und ehrenhalber der eigene Brauerbund-Hauptgeschäftsführer Lothar Ebbertz für sein 25-jähriges Engagement.

Dann endlich ging es ans Eingemachte: In der ersten Runde stellten sich alle Kandidatinnen jeweils in einem Film und in einem kurzen Talk mit BR-Moderator Roman Röll vor. Vroni Ettstaller punktete in ihrem Film mit dem berühmten Königinnenblick von Gut Kaltenbrunn aus über den See, mit ihrer Neureuther-Plattlergruppe, die sie musizierend und juchzend unterstützte, und König Ludwig II. Genauer gesagt, der Statue, an der sie hochgekraxelt war und die sie umarmt hatte.

Elisabeth Erhardt, die weitere Kandidatin vom Tegernsee, spannte einen Bogen von ihrer Heimat Rottach-Egern zu ihrem Studienort Bayreuth. Während die Vroni-Fans den Talk ihrer Favoritin mit Jubel und dem Läuten von Kuhglocken, die sie eigens mit gebracht hatten , goutierten, brachten die Elisabeth-Fans ihrer „Liesl“ ein Ständchen. Die feierte nämlich am Donnerstag ihren 22. Geburtstag.

In der zweiten Entscheidungsrunde ging es um’s Fachwissen. Drei Minuten musste jede Kandidatin eine Biersorte präsentieren. Anschließend mussten sie sich noch einmal drei Minuten den spitzfindigen Fragen der Jury mit der Dirndl-Designerin Elisa Berzaghi-Freymann, DEHOGA-Präsidentin Angela Inselkammer, Brauwelt-Chefredakteurin Lydia Junkersfeld, BR-Marketingleiter Markus Riese und Georg Schneider stellen. Vroni zog den „Eisbock“ von Schneider Weiße und präsentierte das Bier fachkundig, charmant und natürlich: „Mit seinen zwölf Prozent haut der ganz schön rein.“ Danach gab sie lässig Tipps, wie sie gedenkt, trotz Biergenuss fahrtüchtig zu bleiben. Die Frage nach der Reihenfolge menübegleitender Biere beantwortete sie souverän und die nach ihrem Lieblingsbier schlagfertig: „Freibier!“ Der lachenden Jury gefiel es und die Fans jubelten wieder.

Elisabeth Erhardt präsentierte danach sehr gekonnt ein Weißbier aus dem Allgäu, verhaspelte sich aber ein bisschen, als sie ihre erste Biererfahrung als Kleinkind und das Bräustüberl ins Feld führte, wo man auch ein Halbe trinken könne, wenn man noch keine 16 Jahre sei. Ihre Fans schwenkten zwar noch die Fahnen, aber sie merkten, dass diese Antworten nicht ganz so gut im Saal ankamen.

Am Ende wurde an alle Stimmberechtigten die orangefarbenen elektronischen Stimmkarten ausgeteilt: Darauf galt es per Knopfdruck für die jeweilige Favoritin zu stimmen. Erst kam die Jury dran, danach das Publikum. Ein Jurist von der Wettbewerbszentrale hatte die Geräte zwar vorab überprüft, dennoch kam es zu einer kleinen Verzögerung durch ein technisches Problem, so dass die Spannung schier unerträglich wurde. Über die Lautsprecher ertönte bange Augenblicke lang ein Herzschlag-Rhythmus, die Kandidatinnen in ihren neuen, pastellfarbenen Designerdirndln saßen aufgeregt auf der Bühne. Dann plötzlich standen die Ergebnisse für die ersten drei Plätze fest und auf der Leinwand: Platz drei mit 16,17 Prozent ging an Marina Schicker aus Waldsassen, Platz zwei mit 16,37 Prozent an Carolin Strobl aus Erlangen und 34,17 Prozent an: Vroni Ettstaller. Wieder brach ohrenbetäubender Jubel aus.

Die neue Bayerische Bierkönigin konnte es erst nicht fassen, doch innerhalb von Zehntelsekunden strahlte und lachte sie vor Glück. Ein Blitzlichtgewitter brach über die Gmunderin herein, zig Fotografen riefen immer wieder ihren Namen. Man überreichte ihr die Insignien der Macht: einen 5-Liter-Maßkrug. Die Vorgängerin Johanna half beim Anlegen des Königinnen-Charivaris und setzte Vroni die Krone auf. Von allen Seiten wurde ihr gratuliert. Zu Wort kam sie nicht, hauchte nur immer wieder „Danke“, während bei Mama Martina Ettstaller die Augen bedenklich feucht waren und Papa Schorsch vor Stolz sprachlos war. Ilse Aigner umarmte die frischgebackene Königin: „Ein sehr gutes Voting. Vroni macht das eloquent, charmant und schlagfertig. Sie ist bestens geeignet“, war die Präsidentin des Bayerischen Landtags überzeugt und mit ihr all ihre Fans, die die Bühne stürmten und noch lange feierten.

