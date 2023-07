VW-Fahrer in Gmund gestoppt: Ohne Versicherung und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Von: Gabi Werner

Teilen

Einen gültigen Führerschein konnte ein VW-Fahrer bei einer Kontrolle in Gmund nicht vorweisen. Er präsentierte den Beamten stattdessen eine Fälschung. © Oliver Berg/dpa

Einen guten Riecher hatten Zivilbeamte der Polizei Bad Wiessee, als sie am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einen VW in Gmund kontrollierten: Der Fahrer war mit gefälschtem Führerschein unterwegs. Und nicht nur das.

Gmund - Die Zivilstreife stoppte den Pkw aus dem Zulassungsbereich Osnabrück am Mittwoch (5. Juli) gegen 17.30 Uhr im Bereich der Münchner Straße in Gmund. Der Fahrer, ein 54-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, händigte den Beamten zunächst einen polnischen Führerschein aus. Eine Überprüfung zeigte laut Polizeibericht, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Die Fahrerlaubnis war dem 54-Jährigen im Jahr 2012 entzogen worden.

Damit nicht genug: Der Pkw selbst hatte seit Anfang Mai dieses Jahres keinen Versicherungsschutz mehr. Die Kennzeichen wurden daraufhin entstempelt.

Den Mann erwartet nun eine Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

gab