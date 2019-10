Waakirchnerin übersieht Golf: Karambolage an Kreuzung in Gmund

Zu einer Karambolage kam es am Mittwochabend in Gmund. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Die Wiesseer Polizei teilt Folgendes mit: Am Mittwoch gegen 17.40 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Waakirchen mit ihrem Suzuki Swift die Kaltenbrunner Straße in Gmund in Richtung Kaltenbrunn. An der Kreuzung zur Bundesstraße wollte die Waakirchnerin nach links in Richtung Gmund Ortsmitte abbiegen und übersah hierbei einen von links kommenden VW Golf einer 19-jährigen Frau aus Rottach-Egern.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich und waren nach dem Zusammenstoß im Frontbereich stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Bereich der Bundesstraße kam es für circa 30 Minuten zu leichten Behinderungen.

Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

mm

