Waldfeste am Tegernsee: Finale in Ostin hat begonnen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Hatten gut zu tun: die Bedienungen auf dem Ostiner Waldfest. © THOMAS PLETTENBERG

Schon ist sie wieder rum, die Waldfestsaison im Tegernseer Tal. Doch das große Finale hat grad erst begonnen: Der SC Ostin lädt zu Bier, Hendl und Brotzeit - und später in die kultige Bar.

Ostin - Schon am Eröffnungsabend am Donnerstag, 11. August, war der Festplatz am Oedberg gut gefüllt. Kein Wunder bei dem schönen und angenehm warmen Wetter. Deutlich voller dürfte es ab Freitagabend werden beim Ostiner Waldfest.

Die Sonne soll dem Skiclub und seinen Gästen das ganze Wochenende über treu bleiben. Nur abends dürfte man schon spüren, dass es langsam aber sicher zu herbsteln anfängt. Kein Wunder, es ist ja auch das Finale der Waldfestsaison gekommen.

Gut besucht, aber nicht überfüllt: das Ostiner Waldfest am Auftaktabend. © THOMAS PLETTENBERG

In Sachen Programm dürfen sich die Besucher auf all das freuen, was das Feiern im Schatten der Bäume so gemütlich macht: kühle Getränke, Hendl und Brotzeiten sowie für alle, die es etwas länger halten, ein Besuch in der kultigen Bar.

sg