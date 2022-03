Weg von der wuchtigen Lösung

Von: Gerti Reichl

Teilen

Dieser Entwurf für eine kleinteilige Überdachung des Zentralen Busbahnhofs wird nun weiterverfolgt. © Visualisierung: Planungsbüro Haslauer

Kleinteilig und filigran, statt wuchtig und modern – so kann sich die Mehrheit des Gemeinderats inzwischen die Überdachung des geplantes Zentralen Busbahnhofs (ZOB) vorstellen. Bei der jüngsten Sitzung stand nicht nur dieses Element des Bahnhofumbaus zur Diskussion.

Gmund – Nachdem der Augsburger Architekt Rainer Löhle mit seinen Entwürfen für den geplanten ZOB krachend durchgefallend war, haben die Gemeinderäte neu nachgedacht. Nicht eine sieben Meter hohe Überdachung kommt für sie neben dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude als Unterstand für Bus-Kunden in Frage, sondern eine kleinteilige, filigrane Konstruktion aus Holz und mit Satteldach. Das wurde nicht nur anhand eines Schaugerüstes klar, das für einen Ortstermin an die inzwischen abgerissene Güterhalle genagelt war, sondern auch anhand von Entwürfen, die das Gmunder Planungsbüro Haslauer flugs vorgelegt hat.

Neuer Entwurf für Bus-Bahnhof-Überdachung: Es geht auch filigraner

Bürgermeister Alfons Besel (FWG) hievte die Debatte darüber nun unvorhergesehen auf die Tagesordnung der jüngsten Sitzung, wo Lothar Beck vom Planungsbüro Lars Consult ohnehin über den aktuellen Sachstand zur Neugestaltung des Bahnhofsareals informierte. Die Haslauer-Entwürfe sehen eine 3,50 Meter breite und 3,50 Meter hohe Überdachung vor, die auf mehreren Holzsäulen ruht. Drei Varianten für die Holzarme wurden vorgeschlagen. Nicht zu rütteln ist am Bussteig an sich: Damit sechs Busse an ihm halten und bequem rangieren können, wird er 3,50 Meter breit und 60 Meter lang. „Diese Länge hat schon eine Wirkung auf den Ort, da müssen wir ein Gefühl entwickeln“, sagte Besel und begründete damit, warum man von der großen Planung abgerückt sei.

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

„Tolle Arbeit“, lobte Franz von Preysing (CSU) die neuen Entwürfe, und auch Korbinian Kohler (CSU) sprach von einem „guten Vorschlag“. Michael Huber (Grüne) war ebenfalls für eine „kleinteilige Lösung“, auch wenn er zu bedenken gab, dass keine Überdachung einen kompletten Witterungsschutz bieten könne. Was allen klar war, und so griff Vize-Bürgermeister Herbert Kozemko (CSU) auf, was auch Georg Rabl (FWG) anregte: Nämlich die extrem lange Überdachung „einzudampfen“, sprich, zu verkürzen. Dritte Bürgermeisterin Christine Zierer (FWG) war nach wie vor für eine moderne Gestaltung: „Das hätte mir besser gefallen.“ Dennoch: Gegen zwei Stimmen wurde beschlossen, dass nun auf Basis einer Traufhöhe von 3,50 Metern weitergeplant und sowohl die Länge als auch die Mehrgliedrigkeit des Daches geprüft werden soll. Besel wird nun erneut das Gespräch mit Architekt Löhle suchen, dessen Engagement der Rathauschef rechtfertigte. „Jeder Planungsschritt war es wert.“

Plan für die Neugestaltung des Bahnhofumfelds in Gmund: Kosten steigen

Zum aktuellen Stand des städtebaulichen Rahmenplans insgesamt, informierte Lothar Beck ausführlich. So soll der Park&Ride-Platz 36 Parkplätze aufweisen, die Fahrradzentrale mit Service-Station und E-Ladesäulen hat Platz für mindestens 68 Räder, der Bahnhofsplatz (bisheriger Bus-Wendeplatz) soll „hochwertig und einladend“ aus Granitpflastersteinen, mit einem mittigen Brunnen sowie Bäumen, Sitzbänken und Grün ringsum gestaltet werden. Angrenzend ist ein weiterer Parkbereich für Autos (18 Plätze) und Räder sowie ein Außen-Gastrobereich geplant, der dem Café zugeordneter ist. Beck empfahl insgesamt, sich für Granitpflaster bei der Materialwahl zu entscheiden („Kostet mehr, hält aber länger“). Überhaupt die Kosten: Die noch 2019 geschätzten 3,1 Millionen Euro, sind für das Projekt nicht mehr zu halten: Knapp 4,5 Millionen Euro nannte Beck als neue Summe, darin enthalten auch der Umbau der Wiesseer Straße mit 624 800 Euro.

Anders als bei der Bahnhofsüberdachung musste der Gemeinderat hier nichts beschließen. „Wir werden uns Schritt für Schritt herantasten“, fasste Besel die Infos zusammen. Anvisiert sind drei Bauabschnitte. „Die Planung“, so Besel, „wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen.“

gr