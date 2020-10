Wegen Corona: Jetzt ist auch der Gmunder Nikolausmarkt abgesagt

Die großen Adventsmärkte rund um den Tegernsee sind längst abgesagt - nun folgt auch der Nikolausmarkt in Gmund: Wegen Corona hat ihn die Gemeinde für heuer gestrichen.

Gmund - Der Nikolausmarkt der Gemeinde Gmund ist in diesem Jahr aufgrund der allgemeinen Corona-Situation abgesagt, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Darauf hatte sich der Gemeinderat am vergangenen Dienstag verständigt. „Es wäre unglaublich schwierig bis unmöglich, die geltenden Infektionsschutzbestimmungen umzusetzen. Außerdem steigen die Corona-Fallzahlen gerade wieder rapide an“, erklärt Bürgermeister Alfons Besel. Die freudige, gesellige Adventsstimmung, die den Nikolausmarkt ausmache, würde unter diesen Bedingungen ohnehin nicht aufkommen, ist der Rathaus-Chef überzeugt: „So schade es auch ist.“

