Wegen Wetter und WM: Lichterfest in Gmund ist ersatzlos abgesagt

Das Gmunder Lichterfest ist nicht gerade vom Glück verfolgt, was das Wetter angeht. Eigentlich war das Fest für Freitag geplant. Doch der Termin scheitert - aus zwei Gründen.

Gmund - Es hätte so schön sein können. Tolles Ambiente in Seeglas, ein bisschen Musik, ein bisschen Alkohol und dann - bei Sonnenuntergang - viele Lichter, die auf den See hinausschwimmen. Auf diese Szenen hatte sich ganz Gmund gefreut. Am Freitag sollte das Gmunder Lichterfest so über die Bühne gehen.

Nur leider machen zwei Dinge den Veranstaltern einen dicken Strich durch die Rechnung: Einmal spielt das Wetter nicht mit. Der Deutsche Wetterdienst hält düstere Aussichten für Freitag und Samstag parat. Schon in der Nacht auf Freitag bringt kalter Nordwestwind Wolken, Regen und Kälte. Am Freitagabend soll das Thermometer sogar auf unter 10 Grad fallen. Über 2000 Metern könnte es sogar schneien.

Einen Verschiebetermin gibt es leider auch nicht. Schuld ist - die Fußball-WM, vor allem das Deutschlandspiel am Samstag.

