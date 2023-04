Wenn das eigene Kind stirbt: Trauerbegleiterin aus Gmund hilft Betroffenen

Von: Felicitas Bogner

Es ist der absolute Albtraum für Mütter und Väter: Das eigene Kind stirbt. Angelika Bräunlein aus Gmund begleitet betroffene Eltern.

Landkreis – Wenn das schier Unfassbare wirklich passiert, sind Eltern in einer Schockstarre. Sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist und wie ihr Leben überhaupt weitergehen soll. In diesen Ausnahmemomenten ist Angelika Bräunlein (51) da. Die Grundschullehrerin aus Gmund arbeitet ehrenamtlich bei dem Verein „Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister“. Bei dem Projekt „Primi Passi“ (deutsch: Erste Schritte) steht sie Eltern aus dem Landkreis in den ersten Wochen nach dem Verlust ihres Kindes bei.

„In den meisten Fällen, in denen ich gebraucht werde, ist das Kind unerwartet gestorben“, erklärt Bräunlein im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn ein Kind nach einer Krankheit stirbt, sind die Eltern oft durch die Kliniken informiert und mit Stellen, die ihnen helfen, vernetzt. Wird ein Kind bei einem Unfall aus dem Leben gerissen oder stirbt an einer unerkannten Krankheit oder durch Suizid, sind die Angehörigen auf nichts vorbereitet. Sie stehen noch mehr unter Schock. „Der Körper schaltet in einen reinen Überlebensmodus“, weiß die Expertin. Sie hat am Münchner Institut für Trauerpädagogik eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert.

Auslöser war der Tod ihres Sohnes

Auslöser dafür war der Tod ihres jüngsten Sohns Paul im Jahr 2016. „Er ist mit einem Herzfehler zur Welt gekommen. Als Paul vier Jahre alt war, ist er dann an den Folgen eines Infekts gestorben.“ Die vierfache Mutter habe sich vor Pauls Tod mit dem Thema befasst und wusste, was beim Abschied von ihrem Kind möglich ist.“

All ihre Erfahrungen nutzt Bräunlein seit knapp fünf Jahren, um anderen in diesen schweren Stunden beizustehen. Ganz egal wie tief der Schock sitzt, wie unendlich weh der Verlust tut, die Hinterbliebenen müssen zeitnah Abschied nehmen und die Beerdigung organisieren. Oft seien Betroffene überfordert. „Man wird mit viel Unbekanntem konfrontiert. Plötzlich sagen fremde Leute, was man tun soll. Nicht selten ist die Polizei da, in manchen Fällen steht eine Obduktion an.“ Bräunlein klärt in diesen Momenten auf. „Wichtig ist mir dabei, dass die Eltern die Hilfe von sich aus wollen.“ Das Alter des verstorbenen Kindes spielt keine Rolle. „Ich betreue Familien, die ein Kind im Kindesalter verloren haben, ebenso begleite ich Eltern, deren erwachsenes Kind gestorben ist.“

Meistens kommt die 51-Jährige ein bis zwei Tage nach dem Schicksalsschlag zu der Familie nach Hause. Kurz bevor Angelika Bräunlein an der Tür klingelt, bekommt sie auch heute noch jedes Mal Herzklopfen. „Man weiß nie, was einen erwartet.“ Als Erstes fragt sie oft nach einem Foto des Kindes. „Häufig steht auch schon eins auf dem Tisch.“ Und dann? „Bin ich einfach nur da. Dieses Signal ist wichtig.“

Betroffene leiden unter körperlichen Schmerzen

Die Hilfsangebote der Trauerbegleiterin sind so individuell, wie der Abschied von einem Menschen sein kann. „Wie der Name ,Primi Passi‘ schon sagt, helfe ich bei den ersten Schritten.“ Das könne die Gestaltung der Trauerfeier sein, Gespräche mit Bestattern oder auch organisatorische Dinge. „Manchen Eltern ist es in diesen Tagen zum Beispiel zu viel, die Schule anzurufen, um das Kind abzumelden, oder mit Bestattern über Preise zu sprechen.“ Manche seien nicht mal in der Lage, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. „Fast alle Betroffenen leiden dazu unter körperlichen Schmerzen. Wer sein Kind verliert, so ihre Erfahrung, fühlt einen unbeschreiblich starken Schmerz in der Brust, „als wäre einem ein Stück tatsächlich herausgerissen worden“.

Abschiednehmen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt von Bräunleins Arbeit steht das Verabschieden. „Ein intensiver Abschied kann heilsam sein.“ Über die zahlreichen Möglichkeiten seien viele nicht aufgeklärt. „Unser Sohn ist beispielsweise in einer Klinik in München gestorben, und ich wusste, dass wir ihn zu uns nach Hause nehmen dürfen. Da wollte uns sogar ein Arzt einreden, dass das nicht gehen würde. Ich war sehr froh, über meine Rechte Bescheid zu wissen.“ Pauls Brüder und Cousins konnten sich dann von ihm in seinem Zuhause verabschieden. „Wir haben ihn aufs Gästebett gelegt, und die Kinder haben ihm Bilder gemalt, Briefe geschrieben und im Zimmer Luftballons und Seifenblasen steigen lassen.“

Angelika Bräunlein holt tief Luft: „Das ist unser Beispiel, ich möchte damit sagen, dass vieles machbar ist.“ Manche würden den Sarg selbst bemalen oder mit letzten Botschaften beschriften. „Da muss man für sich das Passende finden.“

Das Abschiednehmen von dem Körper sei ein tiefgehender Punkt. „Vielen hilft es, ihr Kind tot zu sehen, die Hand zu berühren, über das Gesicht zu streicheln oder als Erinnerung Haarsträhnen zu behalten“, sagt die 51-Jährige. „Es unterstützt beim Verarbeiten und Begreifen, zu spüren, dass der Körper kalt ist und wirklich nicht mehr lebt.“ Bräunlein habe noch nie mitbekommen, dass jemand einen intensiven Abschied bereut hat. „Trotzdem sollte niemand etwas machen, was er nicht will.“ Aber die meisten empfinden es als heilsam.“ Klar sei allerdings auch, dass dieser Moment einzigartig ist. Er kann nicht nachgeholt werden. „Die Zeit zwischen Tod und Beerdigung ist etwas Besonderes.“

Den „größten Respekt“ habe Bräunlein vor der Konfrontation mit einer Gewalttat, einem Mord. „Ich hatte das einmal telefonisch und wegen der Fahrdistanz an eine Kollegin weitergegeben.“ Auch in dem Fall sei ein Abschiednehmen vom Körper möglich und für die Eltern wichtig gewesen. „Ich fungierte damals für die Kollegin als Zuhörerin, mit der sie sich nach jedem belastenden Termin austauschen konnte.“

Professionelle Distanz

Die Traumata anderer kann Bräunlein von sich distanzieren. „Ich sage mir immer: ,Es ist nicht mein Kind, das gestorben ist.‘“ Überdies helfen ihr die Austauschgespräche mit anderen aus dem Verein und Supervision. „Nach einem Termin gehe ich oft direkt spazieren, wasche lange die Hände oder dusche, das entlastet mich.“

Nach zirka sechs Wochen verabschiedet sich Angelika Bräunlein von den Familien. „Ich ziehe keine genauen zeitlichen oder örtlichen Grenzen. Aber es geht um eine Akutbegleitung. Für die erste Zeit. Für die ersten Schritte. Primi passi.

Informationen

Das Angebot ist kostenlos. Über Spenden freut sich der Verein Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister München e.V.

IBAN: DE03 7002 0270 0040 6090 40

Der Verein sucht ehrenamtliche Helfer. Nähere Informationen gibt es unter www.ve-muenchen.de.