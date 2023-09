„Wer das Mikrofon hat, hat die Macht“: Altbürgermeister über 20 Jahre „Tag der Blasmusik“ in Gmund

Von: Katrin Hager

Führt durchs Programm: Altbürgermeister Georg von Preysing, hier 2021 in Aktion. © Archiv tp

Der „Tag der Blasmusik“ wird am Sonntag wieder hunderte Musikanten und Zuhörer nach Kaltenbrunn locken. Begründer Georg von Preysing erinnert sich an die Anfänge als Wette.

Kaltenbrunn – Der „Tag der Blasmusik“ darf sich allmählich getrost Tradition nennen: Zum 20. Mal findet das Treffen der Musikkapellen aus der Region und darüber hinaus am Sonntag, 3. September 2023, in Gmund statt – wie bei der Premiere 2003 in Gut Kaltenbrunn. Erwartet werden dazu 120 Musikanten mit einem breiten Spektrum vom Walzer bis zum Marsch und an die zehnmal so viele Besucher.

Auch durch die Jubiläumsausgabe führt als Moderator Georg von Preysing. Auf den Altbürgermeister von Gmund geht der Tag der Blasmusik auch zurück. Im Interview verrät der 69-Jährige unter anderem, was es eigentlich mit der Wette auf sich hatte, die das Blasmusikfestival begründete, als Brass noch kein Massenphänomen war.

Herr Preysing, der Tag der Blasmusik geht ja auf eine Wette zurück. Wie war das denn damals?

Georg von Preysing: „Mei, das ist schon so lang her (lacht). Wenn ich ehrlich bin, weiß ich selber nicht mehr ganz genau, warum wir auf die Wette gekommen sind. Aber damals waren die Pläne von Stefan Schörghuber für einen Teilabriss und -neubau von Kaltenbrunn (für einen umstrittenen Hotelbau, zu dem es einen Bürgerentscheid gab und den letztlich der Verfassungsgerichtshof kippte, Anm. d. Red.) gerade aktuell. Auf jeden Fall habe ich mit dem damaligen Wirt in Kaltenbrunn, dem Brenner Jupp, gewettet, dass ich alle Blaskapellen aus dem Tegernseer Tal dazu bringe, zu einem Konzert in Kaltenbrunn zusammenzukommen. Er hat gesagt: Wenn die alle kommen, dann übernimmt er die Kosten für die Musikanten und was sonst so anfällt, und wenn nicht alle kommen, dann muss ich persönlich löhnen.“

„Bis auf die Rottacher Blaskapelle sind alle gekommen“

Und wie ging’s aus?

Preysing: „Mit Ausnahme der Rottacher Blaskapelle sind alle gekommen. Die Rottacher sind deshalb nicht gekommen, weil sie mit den Plänen für Kaltenbrunn nicht einverstanden waren. Es sind natürlich Kosten entstanden, und der Jupp hat sich ins Fäustchen gelacht (lacht). Dann hab ich überlegt: Was mach ich denn? Bei dem Blasmusiktreffen war auch Otto Beisheim mit seiner Lebensgefährtin da, den hab ich angehauen, ob er nicht eine Spende übernehmen könnte. Als großer Freund von Blasmusik, weil es ihm gefallen hat und um die Jugend zu fördern – es waren viele junge Musikanten da – hat er das dann auch gemacht. Seitdem ist die Beisheim-Stiftung jedes Jahr mit einer Spende dabei. Dadurch sind so moderate Eintrittspreise möglich.“

Musikanten, heißt es, verfrühstücken ja gerne so einiges. Wissen Sie noch, wie groß der Deckel damals war?

Preysing: „Nein, das weiß ich nicht mehr. Aber auf alle Fälle fünfstellig. Die Musikanten haben damals 25 Euro gekriegt, heute bekommen sie glaub ich 40 Euro, und sie werden natürlich verköstigt. Wenn man sieht, dass die dafür den ganzen Nachmittag da sind, ist das ein Klacks. Die machen das schon auch mit viel Idealismus.“

Der Tag der Blasmusik war eine Zeit lang im Gasthof Köck am Gasteig, ist dann aber nach Kaltenbrunn zurückgekehrt. Wie wichtig ist der Ort für diese Tradition?

Preysing: „Wir mussten damals ausweichen beim Umbau. Man muss der Familie Köck ein herzliches Vergelt’s Gott sagen, dass sie den Tag der Blasmusik aufgenommen haben, denn das ist für die Wirtsleute schon ein Aufwand. Wir waren dort sehr gut aufgehoben, es war bärig. Der Nachteil war halt, wenn das Wetter schlecht war. Im Saal dort hat kaum ein Bruchteil der Besucher Platz. Deswegen sind wir zurück nach Kaltenbrunn, weil wir da die Alternative haben: bei schönem Wetter im Innenhof, bei schlechtem Wetter in der Tenne. Seitdem ist der Tag der Blasmusik auch nicht mehr ausgefallen.“

„Mich interessiert Blasmusik sehr“

Sie führen immer durch den ganzen Nachmittag, sind da auch sehr kundig – ein Talent, das Ihnen vorher nicht jeder zugetraut hat. Woher kommt denn diese Kenntnis über die Blasmusik bei Ihnen?

Preysing: „Ob die Kenntnis so groß ist, lass ich mal dahingestellt. Aber ich bin ein bayerischer Vollbluttrachtler, war lange Trachtenvorstand und bin heute Ehrenvorstand bei den Neureuthern, hatte also immer mit Blaskapellen und Spielmannszügen zu tun. Und obwohl ich selber kein Talent hab, Musik zu machen – auch wenn mich das reut – interessiert mich das sehr. Ich hab mich natürlich ein bissl eingelesen und versuche, mich über verschiedene Kanäle schlau zu machen über die Stücke. Die meisten einheimischen Kapellen kenne ich ja sowieso, und wenn Gastkapellen da sind, erkundige ich mich. Im Laufe der Zeit hat sich das eingespielt, das Wissen ist immer mehr geworden. Ich red in den Pausen eh schon fast zu lang, die Leute wollen ja Musi hören.“

Die Moderation sorgt immerhin für die Würze.

Preysing: „Ich hätte Pfarrer werden sollen, laut meiner Oma. Vielleicht kommt das daher, dass es Richtung Predigt geht (lacht).“

Wie für den „Tag der Blasmusik“ steht auch für Sie persönlich heuer noch ein runder Geburtstag an. Als Bürgermeister sind Sie schon Austragler. Den Tag der Blasmusik lassen Sie sich aber noch nicht nehmen, oder?

Preysing: „Die Frage kann ich gar nicht beantworten, denn Veranstalter ist die Gemeinde Gmund. Mein Nachfolger als Bürgermeister könnte natürlich sagen, der Preysing hat das jetzt lang genug gemacht und redet immer denselben Schmarrn, jetzt könnte das mal ein anderer machen – das liegt nicht in meiner Hand. Solang ich noch allein gehen kann und keinen brauche, der mir einen Text aufschreibt, würd ich aber schon gern weitermachen, mir macht das Spaß. Ich bin ja ein spontaner Mensch. Wenn ich sehe, wer da ist, und ich kenne ja so viele Leute, dann fällt mir irgendwas ein zu dem oder der. Die meisten sind amüsiert, andere sind erschrocken – das kannst Du vorher nicht aufschreiben. Am schönsten ist, wenn ich jemanden erwische, der überhaupt nicht damit rechnet, dass er jetzt angesprochen wird. Wer das Mikrofon hat, hat die Macht (lacht).“

Volles Programm beim „Tag der Blasmusik“

Der „Tag der Blasmusik“ findet am Sonntag, 3. September 2023, in Gut Kaltenbrunn statt. Mit dabei sind neben dem örtlichen Spielmannszug, der Tegernseer Blaskapelle, den Dorfmusikanten und der Gasteiger Blasmusik heuer auch die Musikkapelle Uttenheim aus dem Pustertal, die Jugendkapelle Niklasreuth sowie die Gruppe Echt Böhmisch aus Innsbruck. Beginn ist um 13 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Alfons Besel. Die Kapellen geben zunächst jeweils zwei bis drei Stücke zum Besten, ehe gegen 16 Uhr der große Gemeinschaftschor erklingt. Die Gruppe Echt Böhmisch spielt im Anschluss für alle Gäste zum Tanz auf.

Tickets im Vorverkauf und an der Tageskasse

Eintrittskarten zu 9,30 Euro zuzüglich Gebühren gibt es vorab bei allen Tourist-Infos am Tegernsee und über das Online-Ticketportal oder ab 11 Uhr für elf Euro an der Tageskasse. Der „Tag der Blasmusik“ findet bei schönem Wetter im bestuhlten Innenhof unter freiem Himmel statt, bei schlechtem Wetter in der Tenne. An diversen Ständen ist für süße und herzhafte Schmankerl gesorgt, von 11 bis 13 Uhr beim Mittagstisch-Angebot mit Bedienung. Da vor Ort nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, setzt die Gemeinde wieder einen kostenfreien Shuttlebus vom „Parkplatz am See“ in Gmund ein. Der Shuttlebus fährt von 10.30 bis 12.30 Uhr ab Gasthof Maximilian im Halb-Stunden-Takt hin und von 16 bis 18 Uhr auch wieder zurück.