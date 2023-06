Kainzenhof erhält den Goldenen Gockel: „Wir haben uns unbandig gefreut“

Von: Alexandra Korimorth

Glückliche Preisträger: (v.l.) Ministerin Michaela Kaniber, die Gastgeberin der Veranstaltung, Helga Gretschmann, und Vorsitzende Gerda Walser (r.) vom Landesverband Blauer Gockel gratulierten (v.l.) Katharina, Hildegard und Axel Riecke aus Gmund. © blauer gockel/andreas Kern

Der Kainzenhof am Osterberg in Gmund hat eine besondere Auszeichnung erhalten, den Goldenen Gockel. Wir haben mit Gastgeberin Katharina Riecke darüber gesprochen.

Gmund – Seit 50 Jahren werden Zimmer und Ferienwohnungen auf dem Kainzenhof am Osterberg in Gmund vermietet. Seit 2016 gehört der Familienbetrieb zur Anbietergemeinschaft Bauernhof- und Landurlaub im Bayerischem Alpenland, die wiederum Mitglied des Landesverbands „Blauer Gockel – Bauernhof- und Landurlaub“ ist. Jetzt wurde – wie schon kurz berichtet – das Mutter-Tochter-Gespann Hildegard und Katharina Riecke am Staffelsee von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) mit dem Goldenen Gockel als einer der gastfreundlichsten Ferienhöfe in Bayern ausgezeichnet – als Einziger im Landkreis Miesbach. Wie es dazu kam, erklärt im Gespräch Katharina Riecke (35).

Servus Frau Riecke, man darf zum „Goldenen Gockel“ für den Kainzenhof gratulieren. Wie lief das, und waren Sie überrascht?

Ja, wir waren freudig überrascht. Denn für den „Goldenen Gockel“ kann man sich nicht bewerben, und es entscheidet auch keine Jury, inwieweit man irgendwelche Kriterien erfüllt. Sondern es werden vielmehr über das Trustyou-System alle Bewertungen der Gäste zusammengefasst und im Hinblick auf Gastfreundlichkeit, Service und Atmosphäre am Hof ausgewertet. Das System zieht dann die 20 bestbewerteten Betriebe aus insgesamt 1400 in ganz Bayern heraus. Dass wir da dazugehören, hat uns unbandig gefreut.

Warum vor allem?

Zum einen wegen der Bestätigung, dass wir als Gastgeber offenbar vieles richtig machen. Zum anderen hat uns gefreut, dass wir die Einzigen aus dem Landkreis Miesbach sind und neben einem Betrieb aus Bad Tölz somit einer von zwei aus dem Oberland.

Wie kommt das? Sind die Oberlandler nicht so gastfreundlich wie andere?

Nein, daran liegt’s nicht. Ich denke, dass da traditionell eher die Betriebe aus dem Allgäu und dem Chiemgau abräumen. Das liegt daran, dass in diesen Regionen mehr Ferienhöfe zum „Blauen Gockel“ gehören und so auch die Chance, bei den 20 Besten dabei zu sein, höher ist. Außerdem liegt – seit den Zeiten der Sommerfrische – der Tourismus-Schwerpunkt im Tegernseer Tal und im Tölzer Land seit Jahrzehnten auch nicht mehr unbedingt auf Ferien auf dem Bauernhof. Aber das ändert sich gerade wieder.

Wofür wurden Sie denn explizit ausgezeichnet?

Für unserer Familienfreundlichkeit und unseren Servicegedanken. Laut Frau Kaniber, dass sich unsere Gäste bei uns nicht nur wohl-, sondern wie zuhause und angekommen fühlen.

Was haben Sie denn für Gäste?

Zu uns kommt eine bunte Mischung: Familien mit Kindern, Ruhe suchende Paare, Gäste mit Hund, gleichermaßen Leute aus der Stadt wie solche, die selbst ländlich leben. Die meisten sind bodenständige Naturliebhaber.

Haben Sie denn eine Mission oder Werte, die Sie ihren Gästen näherbringen möchten?

Wir versuchen, unseren Gästen die Landwirtschaft näherzubringen, insbesondere den Kindern. Damit sie wiederum der Landwirtschaft Wertschätzung entgegenbringen. Wir versuchen, nachhaltig zu wirtschaften, zum Beispiel unter Verwendung erneuerbarer Energien. Wir verarbeiten alles aus unserem Garten und vom Hof und versuchen so, unsere Gäste auf den Geschmack unverfälschter Lebensmittel zu bringen.

Abseits des „Goldenen Gockels“ und der Bewertungen im Internet: Welches Lob hat Sie denn bisher am meisten gefreut?

Wenn sich unsere Ferienkindern weigern abzufahren, ohne dass das Kälbchen, mit dem sie sich angefreundet haben, im Kofferraum mitfahren darf. Wenn sie sich über ihr Stalldiplom freuen und untereinander Freundschaften entstehen. Und freilich, wenn wir Weihnachtspost von ihnen bekommen und sie selbstgebastelte Lesezeichen schicken, auf die sie Motive von unserem Hof gemalt haben. Dann wissen wir, dass wir unsere Arbeit richtig gut machen.